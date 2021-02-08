«بن جمعة» تمنح حقوق امتياز «سلايدر ميكرز» لـ«المهيري والزعابي»

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبو الفتوح

أعلنت مجموعة بن جمعة كبرى الشركات المتعددة الأنشطة، في مجال الأطعمة وتنظيم الحفلات ومنتجات الامتياز وتسجيل العلامات التجارية، ومقرها إمارة رأس الخيمة، توقيع اتفاقية لمنح حقوق امتياز علامتها التجارية «سلايدر ميكرز»، لدى مجموعة المهيري والزعابي، وذلك بمقر مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، لكونهما من شباب المواطنين الأعضاء بالمؤسسة.

وأكد يوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، التزام حكومة الإمارة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، بتوفير أشكال الرعاية والعناية والدعم لمشاريع المواطنين الشباب، ووضع كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لدعم مشاريعهم، وحثهم على تقديم طاقاتهم الفكرية والإبداعية، لشق طريقهم في الحياة العملية، والاعتماد على أنفسهم.

وأضاف: وضعت المؤسسة نصب أعينها ومنذ انطلاقها، تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح مشاريع الشباب، لتكون مشاريعهم نموذجاً للتكامل الفعال فيما بينهم، ونواة حقيقية لمجموعات أعمال كبرى تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية للإمارة.

حقوق الامتياز

وأوضح عمر أحمد بن جمعة الطنيجي المدير العام لمجموعة بن جمعة، نجحت المجموعة في توفير نظام حقوق الامتياز للشركاء وفق خدمات عالية القيمة، لما تمتلكه من علامة تجارية مسجلة ومتميزة عالمياً باسم «سلايدر ميكرز»، كعلامة تجارية مشهورة لمحلات «برغر»، التي انطلقت من رأس الخيمة ويتم إعدادها حصرياً في مطابخها المركزية بالإمارة، وتعتمد على نظام الهاسب الخاص بالسلامة الغذائية.

وأضاف: تحرص المجموعة على انتقاء الشركات الكبيرة، للتعاقد معها ومنحها حقوق الامتياز لاستخدام الاسم التجاري «سلايدر ميكرز»، والذي لا يقتصر على السوق المحلي داخل دولة الإمارات، بل هناك تفاوض مع شركات استثمارية تعمل في هذا النشاط لفتح فروع بدول الخليج كالسعودية والبحرين، مؤكداً أن المجموعة تطبق البرامج المميزة تقنياً لتسيير نشاطها بما في ذلك التجارة الإلكترونية، كما أنها تحرص على تطبيق سياسة التوطين في كافة الكوادر القيادية بالمجموعة من العناصر المواطنة ذات الخبرة والكفاءة، وهناك خطة خمسية للتوسع إقليمياً وعالمياً.

وأشار إلى أن المجموعة لها السبق بإطلاق أول تجربة «فرانشيز» في رأس الخيمة، كبديل للاستعانة مع الشركات بالخارج من دول العالم، حيث تعمل المجموعة بالسوق منذ 12 عاماً، ولا يقتصر نشاطها على منتجات الامتياز وتسجيل العلامات التجارية والأطعمة فحسب، بل هناك أنشطة أخرى لها في تنظيم الحفلات، كما أن للمجموعة عدة علامات تجارية وأنشطة أخرى، تتمثل في مطاعم ليالٍ عربية، والمنديز، وبيبي باكس، بالإضافة إلى سلايدر ميكرز المسجلة دولياً في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكلها علامات تجارية محمية ومسجلة في وزارة الاقتصاد لحماية العلامات التجارية.

وأضاف: قامت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب بتوفير الأراضي الصناعية لإنشاء مقر دائم للشركة يكون مورداً رئيسياً لكافة الفروع، وقد انتهينا من تنفيذ 40% من المبنى، وأيضاً يأتي دعمهم في الاستشارات المالية المجاني.

توسع

وقال عمر المهيري المدير العام لمجموعة المهيري والزعابي، إن المجموعة تمتلك 16 مطعماً موزعة على كافة إمارات الدولة، ولدينا خطة مستقبلية للانتشار على المستوى الخليجي والعالمي، ومن هذا المنطلق كان حرصنا على إبرام هذه الاتفاقية لاستغلال العلامة التجارية «سلايدر ميكرز»، مؤكداً أن مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، يمتد دعمها للإعفاءات من الرسوم، والتوصية بمنح الشركات الأعضاء في المؤسسة الأفضلية في مشتريات الدوائر الحكومية، وتقديم مختلف أشكال الدعم لها للنجاح وتعزيز قدراتها التنافسية.

وأكد المهندس عبدالله الزعابي الشريك في مجموعة المهيري والزعابي، التزام المجموعة بدورها الوطني تجاه أصحاب المشاريع من شباب المواطنين، والحرص على تقديم كل العون والمساعدة للشباب المواطنين أصحاب المشاريع الجديدة التي يجري تنفيذها تحت مظلة المؤسسة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز