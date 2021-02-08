اعتماد تشكيل الدورة الثالثة لمجلس شباب جمعية المهندسين

المصدر: دبي- البيان

اعتمد مجلس إدارة جمعية المهندسين – الإمارات التشكيل الثالث لمجلس شبابه المقدم من الشيخة الدكتورة نهلة أحمد القاسمي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام لمجلس المهندسين الشباب، برئاسة المهندسة فاطمة كريم والمهندس عبد الناصر النقبي نائباً للرئيس.

ويشمل التشكيل الجديد عضوية المهندسة هند أحمد كلثوم، والمهندس وحيد الدين المصري، والمهندس صالح المري، والمهندس جابر الأحبابي، والمهندسة خولة الشيزاوي، والمهندسة فاطمة الحمادي، والمهندسة مريم الشامسي.

وأكدت الدكتورة نهلة القاسمي أن التشكيل الجديد للمجلس يأتي امتداداً لتعزيز دور الشباب وتمكينهم في قطاع الهندسة، كما أنه يمثل استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تحرص على صقل مهارات الشباب المهندسين الشخصية والمهنية ومنحهم الفرصة لطرح مبادرات مبتكرة والتمكن من الريادة وإحداث تغيير اجتماعي وهندسي ملموس، وذلك تحت شعار «من الشباب إلى الشباب».

ويسلط التشكيل الجديد الضوء على أهمية التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية المهتمة بشؤون المهندس الشاب لتطوير قدرات المهندسين وتهيئتهم لمستقبل أزهر.

ويسعى مجلس المهندسين الشباب تحت مظلة جمعية المهندسين لتحقيق العديد من الأهداف، أهمها تطوير المهارات الذاتية والهندسية لدى الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع بإشراكهم في فعاليات ومؤتمرات دولية وعالمية في مجال الهندسة، والعمل على شراكات من شأنها رفعة وتأهيل المهندسين الشباب، ونقل الخبرات والمعلومات بينهم وبين أصحاب الخبرة عن طريق تسهيل تواصلهم مع المسؤولين في الهيئات الحكومية والخاصة وقطاعات الهندسة المتنوعة في الدولة.

وأشادت رئيسة المجلس الجديد، المهندسة فاطمة كريم، بجهود المجلس السابق وما حققه من إنجازات، من أهمها تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس جمعية المهندسين الإماراتية والاحتفال بيوم المهندس 2020، إلى جانب تنظيم ملتقى المهندسين الشباب الثاني والعديد من الزيارات الميدانية وورش العمل والجلسات النقاشية عن بعد حول مختلف التخصصات الهندسية والمواضيع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملامسة لعالم الهندسة.

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