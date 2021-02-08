«هيتاشي» توفر حلول جودة الكهرباء في منطقة شرق العوينات المصرية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، والتي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، تعاونها مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتقديم خدمات رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية في منطقة شرق العوينات الاستراتيجية بجنوب غرب مصر، وذلك في إطار المجهودات المبذولة لتنمية كافة ربوع مصر.

وسيعمل هذا المشروع الاستراتيجي على توريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة من تكنولوجيا التعويض الاستاتيكي التزامني «STATCOM» بسعة 200 ميجا فار، والتي تتألف من معوض استاتيكي من نوعية SVC Light®، بالإضافة إلى محولات الطاقة، ونظم تحكم وحماية واتصالات عن بعد.

ويعد ذلك أول نظام هندسي متكامل لرفع جودة الطاقة يتم تطبيقه في الشبكة المصرية بمحطة محولات العوينات الرئيسية على الجهد الفائق 220 ك.ف.

ومن شأن هذا المشروع الواعد دعم توسيع شبكة الكهرباء وزيادة قدرة الشبكة على نقل وتوزيع الطاقة، من خلال تحسين استقرار الجهد في ظل ظروف العمل المختلفة للشبكة، وبالتالي توفير المزيد من الطاقة لمشروعات التنمية الريفية ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان.

علاوة على ذلك، ستعزز التكنولوجيا التي تقدمها شركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» وخبراتها الهندسية جهود الدولة المصرية نحو الانتفاع بالأراضي غير المستغلة بالصحراء الغربية الشاسعة، حيث يتم تنفيذ مشاريع لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري، بشكل فعال ومستدام، خاصة بمنطقة شرق العوينات والتي تضم ثاني أكبر مشروعات التنمية الزراعية المنفذة في جنوب الوادي في جنوب غرب مصر (بعد مشروع توشكى)، ويهدف إلى إضافة نحو 230 ألف فدان للرقعة الزراعية، بهدف توفير إنتاج زراعي خال من الملوثات يتم تصديره للخارج.

وقال المهندس محمد الحسيني - رئيس مجلس إدارة شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز في مصر وشمال أفريقيا: تفخر شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز بدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في هذا المشروع الاستراتيجي الضخم، كما تهدف إلى دعم مجهودات الدولة في الاستفادة من الموارد غير المستغلة في الصحراء الغربية من خلال تقديم حلولنا وخدماتنا التكنولوجية من أجل التحول نحو نظام طاقة محايد للانبعاثات الكربونية.

وأضاف: تمثل مشروعات تنمية شرق العوينات أهمية كبيرة لقدرتها على خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتوفير فرص عمل متنوعة، وجذب المواطنين من جميع المحافظات، مما سيسهم في النهاية في تحسين الظروف الاقتصادية للأسر المصرية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي دفع جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 للنمو المتكامل والمستدام، مع التركيز على صناعة الطاقة النظيفة والمستدامة.

ومن جانبها، عقبت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء: يعد التوسع في محطة شرق العوينات أمراً حيوياً ولازماً لتوفير نظام كهرباء مستقر بالمنطقة، وتحسين إمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، لذا يسعدنا التعاون مع شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز، لامتلاكهم الخبرة والإمكانات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

وأضافت: ويأتي التعاون تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم الشبكة الكهربائية بمختلف المحافظات المصرية، وفي إطار الجهود المبذولة من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه في ديسمبر الماضي شهد الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع اتفاقية التعاون بين شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز والشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للدولة لتوفير التكنولوجيا المتطورة المسؤولة عن استقرار شبكة الكهرباء من أجل رفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية في منطقة شرق العوينات الاستراتيجية بجنوب غرب مصر؛ حيث يتم استصلاح الأراضي الصحراوية واستخدامها في المشروعات الزراعية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز