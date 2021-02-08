«سيلكت جروب» تطلق أحدث مشاريعها في الخليج التجاري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سيلكت جروب»، المطوّر للعقارات الخاصة، بدء العمل على تشييد مشروعها الخامس عشر، وهو مشروع «15 نورث سايد» السكني في الخليج التجاري بدبي.

وبعدما أنجزت الشركة بنجاح عملية تسليم مشروع «جميرا ليفينج مارينا جيت» الأخير في يوليو 2020، سيكون مشروع «15 نورث سايد» بمثابة أول خطوة لشركة «سيليكت جروب» في الخليج التجاري ووسط مدينة دبي.

ووضعت الشركة حجر الأساس لانطلاق العمل في مشروعها السكني الأحدث، المطلّ على قناة دبي المائية، أوائل الشهر الجاري. وقال راهيل إسلام، المؤسس والرئيس التنفيذي لـمجموعة «سيلكت جروب»: يتألف مشروع «15 نورث سايد» من 21 طابقاً.

ويتميز المشروع بموقعه القريب من معالم دبي المتنوعة، ويشكّل الخليج التجاري لمدينة دبي الوجهة المثالية في مسيرة توسّعنا.

ويتكوّن المشروع من برجين، ويضمّ 349 وحدة سكنية بأحجام. كما يضمّ المشروع صالة رياضية مجهّزة بالكامل من طابقين، وحوض سباحة كبيراً في أحد الطوابق العليا، فضلاً عن شرفة على السطح لجميع السكان.

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