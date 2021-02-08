صفقة بين «لتس تانغو» و«أرامكس» لتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لتس تانغو» (LetsTango)، منصة التجارة الإلكترونية في الإمارات دخولها في أول صفقة من نوعها مع شركة أرامكس، المزود لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، بهدف تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية عبر الحدود في المنطقة. وبحسب الشراكة، ستضيف منصة «لتس تانغو» إلى قائمة علامتها التجارية مجموعة من أفضل العلامات التجارية من تايلاند، بينما ستقدم أرامكس مجموعة متكاملة من الحلول اللوجستية بما يساهم في الوصول إلى المزيد من الشركات والمستهلكين في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال مركز التجارة التايلاندي بدبي، وهو مكتب تابع لوزارة التجارة التايلاندية: بالنظر إلى المجموعة الواسعة من المنتجات عالية الجودة التي توفرها الأسواق التايلاندية، ستساعد هذه الشراكة في سد الفجوة في الطلب والعرض على هذه المنتجات في أسواق منطقة الشرق الأوسط. ونود أن نعبّر عن سعادتنا بهذه المبادرة التي اتخذتها «لتس تانغو» وأرامكس، والتي جعلت المنتجات التايلاندية متاحة على نطاق واسع في هذه المنطقة.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «تايلاند بوليتكنيك» أن 90٪ من المتسوقين عبر شبكة الإنترنت يبحثون عن مجموعة واسعة من العناصر والعلامات التجارية. كما كشف الاستطلاع أنهم يبحثون أيضاً عن منتجات مميزة وبأسعار معقولة. وتعتبر الإلكترونيات الاستهلاكية واحدة من الفئات الرائدة في الإمارات، تليها الأزياء التي يُعتقد أنها قطاع التجزئة سريع النمو هنا.

وتضم منصة «لتس تانغو» قائمة بأكثر من ألف منتج من مجموعة متنوعة من الفئات مثل مستحضرات الصحة والعناية الشخصية والنظافة والعطور والمكملات الغذائية والجمال والموضة وإكسسوارات وقطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة القابلة للارتداء. وقال أليكس تشابلاكيان، مدير العمليات في «لتس تانغو»: شراكتنا مع أرامكس هي الأولى من نوعها على الإطلاق وتتماشى مع رؤيتنا لتحقيق النمو المستدام للتجار التايلانديين. وبالنظر إلى العروض الضخمة، فإننا نتطلع إلى ربط البائعين التايلانديين إلى قاعدة بياناتنا. ونشهد نمواً متسارعاً في الطلب على المنتجات التايلندية الحصرية في الإمارات، وبعد دخولنا هذه الشراكة مع أرامكس، فإننا نأمل بسد الفجوة بين العرض والطلب التي تسارعت في الآونة الأخيرة. ونأمل أن نرى نجاحاً كبيراً في هذا التعاون ونخطط لتكرار التعاون مع دول أخرى بجنوب آسيا. ونتطلع إلى تحقيق إيرادات تزيد عن 20 مليون درهم في محاولة لتعزيز التجارة الإلكترونية بشكل كبير في الشرق الأوسط.

وقال سامر مرعي، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية في أرامكس: تعزز شراكتنا مع ’«تس تانغو» جهود أرامكس لتوسيع خدماتها في تايلاند وسوق آسيا والمحيط الهادئ. ومن خلال شبكة أرامكس العالمية القوية وخبراتنا في الخدمات اللوجستية، نحن على ثقة بدعم النمو القوي لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين تايلاند والإمارات.

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