«أمواج» تعزز خطة توسعها العالمية وتفتتح مكتباً في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمواج، العلامة العالمية لصناعة العطور الفاخرة، عن توسيع وتعزيز عملياتها، عبر افتتاح مكتب لها في دبي.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن شهدت أمواج عاماً حافلاً بالإنجازات، رغم حالة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد في العالم.

واستهلت دار العطور العُمانية الأصل والمنشأ، هذه النقلة في نهاية عام 2019 م، بتولي ماركو بارسيلا منصب الرئيس التنفيذي، وتعيين رينو.

وشهد إجمالي مبيعات عطورها نمواً بنسبة تجاوزت 15 %، خلال النصف الثاني من عام 2020 م، بينما ارتفعت عائدات التجارة الإلكترونية بأكثر من 600 %، ما رفع من حصة أمواج السوقية في مختلف القارات في شتى أنحاء العالم.

وسيشكل مكتب أمواج في دبي، أحد مراكزها العالمية، ومحركاً لتنفيذ خطط تطوير أعمالها وخدماتها التقنية، والذي سيدعم بدوره التوجه الذي تنتهجه الشركة في مصنع العطور والاستوديو الإبداعي في مسقط رأسها، سلطنة عمان.

ويقع المكتب الجديد في حي دبي للتصميم، حيث سيخدم أعمالها الحالية، وخططها للتوسع في أسواق جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال ماركو بارسيلا: في وقتٍ يشهد العالم فيه حالة من عدم الاستقرار، نستهل عام 2021، بافتتاح مكتب دبي، وكلنا تفاؤل وثقة وشغف لمواصلة نجاحاتنا التي حققناها خلال 2020.

ونحن ندرك أهمية وجود مكتب مبيعات عالي الكفاءة في هذا الموقع النابض في مدينة دبي، حيث سيمكننا من دعم شركائنا، وإيجاد فرص أعمال طويلة المدى.

وقال كريم نجاتي رئيس المبيعات: يعد افتتاح مكتبنا في دبي، خطوة مهمة لتحقيق استراتيجيتنا للتوسع الدولي. وبعد دمج أعمال الإبداع والتصنيع في مرفقنا العصري في مسقط خلال عام 2020، سيضيف مكتب دبي بعداً جديداً لعملياتنا، يركز على المبيعات.

وقد وقع اختيارنا على مدينة دبي، نظراً لموقعها الحيوي في المنطقة، وأهميتها كمركز تجاري يربط بين الشرق والغرب.

وشهد العام الماضي تحولاً كبيراً في أعمال أمواج، التي استهلت خلاله كتابة فصل جديد في مسيرتها التي تمتد لـ 37 عاماً.

فخلال 2020 م، أطلقت الشركة عدداً من المنتجات الجديدة، التي حظيت بإشادة دولية، فضلاً عن جهودها لمواكبة الطفرة التي تشهدها التجارة الإلكترونية، والطلب المتزايد على تجارب تسوق أكثر تميزاً على الإنترنت.

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