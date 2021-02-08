مجلس سيدات أعمال دبي يطلق تطبيقه الذكي

المصدر: دبي- البيان

أطلق مجلس سيدات أعمال دبي تطبيقه الذكي المتوفر على متجري جوجل بلاي وآبل ستور، ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز جودة وسرعة وكفاءة خدمات المجلس لأعضائه، وذلك في إطار التزامه بدعم التحول الذكي في نشاطاته، وتسهيلاً على أعضائه في الاستفادة من امتيازاته المتنوعة.

ويشكل التطبيق الذكي المتاح مجاناً لأعضاء المجلس ولغير الأعضاء، نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، حيث تم تصميمه وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في سهولة الاستخدام، والوصول للمعلومات والبيانات، وفاعلية الأداء وسرعة التصفح، إذ يمكن للأعضاء الوصول من خلاله إلى العديد من خدمات المجلس بضغطة زر واحدة من مكاتبهم ومنازلهم.

ويحتوي التطبيق على العديد من المزايا لمستخدميه، حيث يتيح للأعضاء التعرف على قائمة الفعاليات المختلفة من ورش العمل والندوات التدريبية الإلكترونية التي ينظمها المجلس، فضلاً عن إظهار سجل الفعاليات المطلوب حضورها من قبل المستخدم، كما يتوفر به دليل الأعضاء، وذلك تسهيلاً لآلية التواصل معهم، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على العروض الترويجية الخاصة التي يمكن للأعضاء الاستفادة منها في أعمالهم.

ويتيح التطبيق إمكانية تحميل العروض التعريفية والمواد التدريبية التي تقدم في مختلف فعاليات المجلس، في حين يمكن اقتراح أعضاء جدد للانضمام للمجلس وتحميل شارة العضوية، ومشاركة قصص النجاح مع سائر الأعضاء، بالإضافة إلى تجديد العضوية والانضمام إلى المجلس وتعديل البيانات.

ولا تقتصر خدمات التطبيق على الأعضاء وحسب، حيث يتيح لغير الأعضاء إمكانية الاطلاع على قائمة الفعاليات والتسجيل فيها، وتصفح قائمة العروض الترويجية التجارية، وتقديم طلب العضوية، بالإضافة إلى اقتراح أشخاص للانضمام للمجلس والاستفادة من خدماته.

وأكدت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، أن التحول الذكي الكامل في الخدمات غدا ضرورة في عالم الأعمال، مشيرة إلى أن المجلس يدرك أهمية البرامج الذكية في إثراء تجارب الأعضاء، وتسهيل استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم، معتبرة أن إطلاق التطبيق يمثل مرحلة جديدة على صعيد تسهيل وصول الخدمات إلى الأعضاء بسهولة وأريحية.

وأضافت: «نركز في المجلس على تسهيل تطبيق مفهوم التمكين لسيدات ورائدات الأعمال، لأننا نؤمن بأن التقنيات الحديثة متاحة لتسهيل تجاربنا وتعظيم استفادتنا، وتعزيز خبراتنا وجهودنا في خدمة أعضائنا، والتطبيق الذكي الذي أطلقناه يدعم أعضاءنا في مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لتوفير خدمات عالية الجودة لهم، كما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التحول الذكي بتسريع وصول خدماتنا إلى أعضائنا أينما وجدوا».

ويمكن تحميل التطبيق من خلال آبل ستور عبر الرابط التالي: https://apps.apple.com/ae/app/dbwc/id1489913713،

من خلال جوجل بلاي، على الرابط: https://play.google.com/store/apps/details?id=dubai.business.womencouncil&hl=en

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