مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري يبحث خطة العمل للعام الجاري

المصدر: عجمان - (البيان)

عقد مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، اجتماعه الأول لسنة 2021 لبحث سير العمل والاطلاع على نتائج العام السابق ومناقشة خطة عمل المركز للعام الجاري والجهود المبذولة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضاء ومتعاملي غرفة عجمان.

حضر الاجتماع عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي محمد السويدي نائب رئيس لجنة مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري وأعضاء اللجنة وأحمد المويجعي الأمين العام للمركز.

تناول الاجتماع آليات سير العمل بالمركز وما وصلت إليه الإجراءات للدعاوى المسجلة ومتابعة أعمال الهيئات المُشكلة. كما ناقش الحضور تعديل لائحة رسوم وأتعاب التحكيم المطبقة بالمركز ومراعاتها المتغيرات التي فرضتها تبعات جائحة كوفيد ـ 19 بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أطراف القضايا وعملاء المركز بشكل عام.

وقامت اللجنة بالاطلاع على أعمال الهيئات المُشكلة للفصل في الدعاوى، وتم الاطلاع على مسودات الأحكام النهائية الصادرة في بعض الدعاوى والتي أصدرتها الهيئات المشكلة سابقاً، بالإضافة إلى الاطلاع على الطلبات الجديدة المقدمة للمركز للانتساب إلى جداول المحكمين وقائمة الخبراء المنتسبين للمركز.

وناقش الحضور لائحة إجراءات المركز في إطار المراجعات المستمرة لضمان جودة الأداء وتسريع الإجراءات وفق أفضل الممارسات المتبعة، كما أكد الحضور ضرورة تعزيز الشراكات مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بمجال التحكيم والعمل على تقديم خدمات ذات جودة عالية لعملاء المركز.

وأكد الحضور أهمية المركز ودوره في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقافة القضاء البديل وتوفير حلول مرنة آمنة وميسرة لتسوية منازعات التجارة والاستثمار، باعتباره أداة مهمة لجذب الاستثمار وتنمية الأعمال واستدامتها.

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