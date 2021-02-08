سيولة مليارية وشراء مؤسسي بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط سيولة تجاوزت مليار درهم، مع شراء مؤسسي، فيما استمرت حالة الترقب المسيطرة على المعنويات انتظاراً لمزيد من النتائج والتوزيعات السنوية. وصعد سوق أبوظبي 0.14% عند 5672 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة، فيما انخفض سوق دبي 0.15% إلى 2666.76 نقطة، بضغط أسهم العقار والاستثمار والبنوك. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.15 مليار درهم، منها 1.01 مليار في أبوظبي و136.5 مليوناً في دبي، وجرى تداول 260.7 مليون سهم، موزعة بواقع 167.5 مليوناً في دبي و93.2 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4350 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.09% مع هبوط «دبي الإسلامي» 0.2% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وهبط قطاع العقار 0.24% مع تراجع «إعمار مولز»0.56% و«ديار» 0.34% و«داماك» 2.23% فيما زاد «إعمار للتطوير» 1.04% و«الاتحاد العقارية» 0.73%، واستقر «إعمار العقارية».

وانخفض قطاع الاستثمار 2.21%، ونما قطاع النقل 0.8%. وتصدر «دبي للاستثمار» النشاط بدبي مستقطباً 42.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 25.8 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.95%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً 5%، ومال المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 7.67 ملايين درهم، فيما عمد المستثمرون العرب والخليجيون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وصعد بسوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.14% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.13% و«أبوظبي التجاري» 1.37% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 0.2% مع ارتفاع «الدار» 0.26% فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 1.07%. وارتفع قطاع الاتصالات 0.3% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، فيما نما قطاع الطاقة 0.44%. وهبط قطاع الاستثمار 0.06% مع ارتفاع «العالمية القابضة» 0.04% فيما نزل «إشراق» 0.96% و«الواحة كابيتال» 0.96%.

وهيمن «الدار» على النشاط جاذباً 258.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 256.16 مليونا. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفع بنسبة 1.75%، فيما كان «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.91%، ومال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 76.8 مليون درهم.

إفصاحات

★ حددت شركة أرامكس، غداً، موعداً لاجتماع مجلس الإدارة، لمناقشة النتائج الأولية لعام 2020 والمصادقة عليها.

★ قفزت أرباح شركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 164 % في 2020، إلى 46.11 مليون درهم، مقابل 17.458 مليون درهم في 2019.

★ اقترح مجلس إدارة «الخليج للمشاريع الطبية»، توزيع أرباح بنسبة 10 %، كأرباح نقدية عن العام الماضي، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تعقد الجمعية العمومية في 7 مارس.

★ حققت شركة «بالمز الرياضية» أرباحاً، وإجمالي دخل شامل بقيمة 83.03 مليون درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 76.7 مليون درهم في 2019.

★ سجلت «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، أرباحاً صافية بنحو 126.76 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 105.29 ملايين في 2019، بزيادة 20.4 %.

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