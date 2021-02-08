«الأوراق المالية» تحذر من حساب على «تويتر»

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من حساب على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» يقدم استشارات وتحليلات بالمخالفة للقوانين. وأضافت الهيئة، في تعميم أمس، إن صاحب الحساب «@Kindxes» غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وتابعت الهيئة: نحذر المستثمرين من التعامل مع صاحب الحساب في ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بأسواق المال والتي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة. وإن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع المذكور بهذه الصفة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التحذيرات تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز