85 دولة تحضر «جلفود» 21 فبراير

المصدر: دبي - البيان

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، 21 فبراير الجاري، معرض «جلفود»، في دورته الـ 26، والذي يستقطب اهتمام المتخصصين في القطاع، الذين يؤكدون على أهمية هذه الفعالية في تنشيط الروابط العالمية، وتعويض الفرص، لا سيما أنه سيكون أول فعالية مباشرة متخصصة بالتوريد، يشهدها قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، منذ قرابة العام.

وتمتد فعاليات المعرض حتى 25 فبراير، عبر 20 قاعة عرض، حيث يعد هذا الحدث، المنصة الأكثر تنافسيةً على مستوى العالم في مجال التوريد، إذ سيستقبل المشاركين من 85 دولة، بهدف تجديد التواصل، وتحفيز القطاع، وإعادة رسم ملامحه، في ظل ما يشهده من تغير سلوكيات العملاء.

ويقام المعرض في ظل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي أطلقتها حكومة الإمارات، حيث ستشهد دورة هذا العام، توافد مجموعة متنوعة من الجهات العارضة، ونخبة من أقوى العلامات التجارية العالمية، التي تهدف إلى الاستفادة من بيئة الأعمال الآمنة، التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي.

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