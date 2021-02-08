«دي إكس بي» تناقش غداً عرض الاستحواذ من «مراس»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، عن أن مجلس إدارتها سيناقش غداً العرض المقدم من شركة «مراس للترفيه والتسلية» للاستحواذ على رأسمال الشركة المصدر، ومراجعة تقارير المستشارين المستقلين المعينين من قبل الشركة، فيما يتعلق بالعرض والنظر فيما إذا كان ينبغي توصية العرض للمساهمين.

وذكرت الشركة في بيان أن مجلس إدارتها سيناقش أيضاً خلال اجتماعه النظر في إشعار التحويل المؤرخ 31 يناير 2021 من «مراس للترفيه والتسلية» و«مراس القابضة»، فيما يتعلق بتحويل سندات الشركة الحالية القابلة للتحويل.

كما سيقوم مجلس الإدارة بمراجعة محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، ومراجعة البيانات المالية المدققة لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2021، ومراجعة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وكانت «دي إكس بي» تلقت في 20 ديسمبر 2020، عرضاً رسمياً من «مراس للترفيه والتسلية» للاستحواذ على كامل أسهمها. وتمتلك «مراس للترفيه والتسلية» 52.29% من أسهم «دي إكس بي»، فيما تملك «قطر القابضة» 10.98%، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية 5.07%.

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