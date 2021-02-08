تقرير: الإمارات عازمة على التنوّع الاقتصادي

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت مجلة «إف دي آي انتليجينس» البريطانية، أن التعديلات التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في نهاية الشهر الماضي بشأن المقيمين تعكس مدى جدية الدولة في مساعيها للتنوع الاقتصادي وخلق صناعات وقطاعات جديدة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني بعيداً عن العائدات النفطية.

ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون الاستثمارات الخارجية حول العالم، والتابعة لصحيفة «فاينينشال تايمز» البريطانية، تقريراً عن التعديلات الأخيرة، والتي تضمنت منح الجنسية الإماراتية لبعض فئات المقيمين في الدولة وفقاً لاشتراطات محددة.

وأكد التقرير أن هذه الخطوة التي وصفها بغير المسبوقة من جانب الإمارات تُعد معياراً جديداً يمكن أن تسترشد به الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف التقرير أن حكومة الإمارات أعلنت عن التعديلات بعد شهرين فقط من إعلانها عن إلغاء الحد الأقصى الذي كان مفروضاً على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن تعاقب الإعلانين يشير إلى أن الإمارات قد عقدت العزم على الوفاء بتعهدها بالانفتاح الاقتصادي على العالم.

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