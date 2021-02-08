حزم مرنة لتأسيس الشركات في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة حزمتين تحفيزيتين جديدتين لدعم الشركات من كل الأحجام، التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها انطلاقاً من دبي، حيث تضمن لهم تقليص التكاليف بنسبة تصل إلى 24%، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المركز خصومات عديدة ومرنة، ضمن حزم دعم الأعمال.

تقدم الحزمة الأولى «Jump Start»، المُصممة خصيصاً لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، باقة من الخصومات بنسبة تصل إلى 24% على التراخيص وحلول الأعمال الأساسية داخل مركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك الحلول المكتبية المرنة وتأشيرات الإقامة في الإمارات وخطط السداد المرنة.

وبالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، خصص المركز حزمة «Prime Plus»، التي توفر خيار تأسيس الأعمال والشركات بشكل سريع ومرونة عالية مع خصومات عند استصدار التراخيص.

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