«دريك آند سكل» تناقش مع الدائنين خطة التنظيم المالي 25 فبراير

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال»، أن «أرونايت» الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي قام بدعوة الدائنين، لحضور الاجتماعات الخاصة بدائنيها وشركاتها التابعة، وذلك لعرض خطة إعادة التنظيم المالي.

وقالت الشركة في بيان على سوق دبي المالي: إن اجتماعات الدائنين ستعقد 25 فبراير الجاري، وأضافت أنه تم اقتراح خطة لإعادة التنظيم المالي بينها وبين الدائنين في ما يخص الديون المستحقة لهم عليها وعلى شركاتها التابعة، منوهة بأنه سيتم عرض الخطة على الدائنين للتصويت عليها.

وأفادت بأنها ستتواصل قريباً مع دائني الخطة، لتزويدهم بالمزيد من التفاصيل عن الاجتماعات، بما في ذلك كيفية الانضمام إلى الاجتماع عن طريق الاتصال المرئي. وأشارت إلى أن الدائنين لن يطلب منهم التصويت في وقت انعقاد الاجتماع نفسه، وأنه سيتم التأكيد على الموعد النهائي المحدد للتصويت في الوقت المناسب.

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