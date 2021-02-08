تعاون بين الطيران المدني بدبي والخطوط المغربية

المصدر: (دبي - البيان)

استقبل محمد أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني في مكتبه عبد الحميد عدو، رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية، وعايشة بوعودة، المدير العام لشركة الفجر للسياحة والسفر/‏ الوكيل المعتمد للطيران الملكي المغربي بدبي والمناطق الشمالية، وذلك وفق قواعد السلامة والالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي تفرضها الهيئة في ظل الوضع الراهن.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سعود كنكزار، المدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية في الهيئة، مناقشة عدد من المواضيع المختصة بالطيران، وبحث علاقات التعاون وسبل دعمها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة.

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