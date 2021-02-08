«أراضي دبي» تصدر 32 ألف بطاقة «برستيج» إلكترونية لكبار الملاك

المصدر: دبي - البيان

حقق برنامج بطاقات «برستيج» الإلكترونية لكبار الملاك، التابع لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أداءً استثنائياً، إذ أصدرت الدائرة ما يزيد على 32 ألف بطاقة منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2020، شملت 73 بطاقة بلاتينية، و258 بطاقة ماسية، و1950 بطاقة ذهبية، و28829 بطاقة فضية، إضافة إلى 1027 بطاقة كراون الخاصة بكبار الشخصيات والمناصب الرفيعة. وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: من خلال رصدنا احتياجات السوق والمتعاملين عموماً بشكل منتظم، يمكننا إطلاق المزيد من المبادرات التي تمثل حلولاً استباقية تضمن لنا الريادة على مؤشرات الأداء العالمية.

وتوفر بطاقة «برستيج» حسب الفئة للمستفيدين طيفاً واسعاً من الخدمات، منها خدمة مدير حساب المالك، والاستقبال والإرشاد من خلال مساعد مدير حساب المالك (كونسيرج). مقر كبار الملاك (لونج)، إضافة إلى تقديم وتنفيذ عدد من الخدمات، وخاصة طلب رسائل «لمن يهمه الأمر»، والتقييم العقاري وإصدار الخريطة، واستقبال الدعوات للمناسبات والمؤتمرات العقارية المختلفة، وخدمات العضوية في المنتديات العقارية المحلية والعالمية.

وتتفاوت الخدمات تبعاً لفئة البطاقة. ويحصل مالكو البطاقات على مختلف خدمات منصة «دبي ريست»، واستقبال طلب خدمة الحقيبة العقارية وتوفيرها، كما يمكن الحصول على التقارير والدراسات العقارية، ومتابعة إجراءات فئات المتعاملين على جميع قنوات الخدمات الإلكترونية، والتأكد من إنجازها بسرعة في يوم عمل واحد. وخدمات «كيوب»، وتوفير خدمة التصرفات العقارية الذكية عن بعد وتوصيل المخرجات.

متطلبات

وللحصول على البطاقة، يجب على المالك تحديث بياناته، وأن يكون مسجلاً بتطبيق «دبي ريست» على متاجر «آبل ستور» و«بلاي ستور».

4 فئات

توفر دائرة الأراضي 4 فئات من هذه البطاقات، وهي: البلاتينية والماسية والذهبية والفضية، كما أصدرت بطاقة خاصة بفئة كبار الشخصيات والمناصب الرفيعة وهي بطاقة كراون. وتتطلع الدائرة من خلال ذلك إلى توفير خدمات ذكية، وضمان إسعاد المتعاملين الذين يتطلعون للحصول على الخدمات بأدنى جهد ممكن، والترتيب للخدمات مسبقاً وبطريقة احترافية عبر مدير الحساب الخاص.

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