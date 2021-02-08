تعاون بين «ائتمان الصادرات» و«المستثمرين بالخارج» لدعم التصدير

المصدر: دبي- البيان

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز الاستثمارات والصادرات الإماراتية على الصعيد العالمي. وتعزز المذكرة التي وقّعها ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، نمو الشركات المسجلة في المجلس، وبالتالي، المساهمة في تجاوز تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد الإماراتي ودعم نموه.

ومن شأن هذا التعاون، أن يفيد الشركات أعضاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والعاملة في مجال التصدير، ذلك أنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: تتماشى هذه الاتفاقية، مع أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجهود المجلس الرامية إلى تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بالإمارات، وبالتالي، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار.

وقال جمال الجروان: يشكل دعم المستثمرين الإماراتيين في الخارج، إحدى القيم الأساسية للمجلس، فنحن نحرص بشكل أساسي على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتعزيز حضور الشركات، وتقييم فرص التوسّع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ونحن سعداء جداً بهذا التعاون، وإننا على ثقة من أن هذا التعاون، سيعمل على فتح آفاق وأسواق جديدة، توفر فرصاً استثمارية واعدة أمام الشركات الإماراتية، ما يسهم في دعم سياسات وجهود التنويع الاقتصادي بالدولة. سيعمل الطرفان على عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية، لدعم المشاريع التي تتطلب تمويلات كبيرة.

لجنة مشتركة

سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة، لتنفيذ مبادرات من شأنها أن تعزز الصادرات الوطنية. وسيتم تحديد عدد أعضاء اللجنة، وتشكيل هيكلها، ووسائل تمويلها، ومواعيد اجتماعات أعضائها، وإجراءات اتخاذ القرار، بشكل مشترك. وستقوم الاتحاد لائتمان الصادرات بتقديم حلول حماية الائتمان التجاري، والتي ستعزز الصادرات إلى الأسواق العالمية.

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