إدارة التفتيش وتنفيذه رقمياً بجمارك أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بالتعاون مع شركة أكسيلا مزود الحلول السحابية، عن إطلاق نظام إدارة وتخطيط عمليات التفتيش وتنفيذها بطريقة مؤتمتة، بما يسهم في تعزيز الأمن وتنظيم العمليات التجارية والتحكم في الإيرادات. ويتيح نظام إدارة عمليات التفتيش وتنفيذها رقمياً إجراء مجموعة من عمليات التفتيش على البضائع ووسائل النقل والركاب وأمتعتهم، بما في ذلك الرسوم الجمركية واشتراطات الصحة العامة والسلامة واشتراطات حماية البيئة، بما يعزز حماية المنافذ ويرفع أداء التفتيش الجمركي.

وقال مبارك المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن نظام إدارة عمليات التفتيش الجديد يعزز جهود «جمارك أبوظبي» في مراقبة 15 منفذاً حدودياً تتضمن المطارات والموانئ البحرية والبرية، مشيراً إلى أن موظفي ومفتشي الإدارة يفحصون باستخدام أحدث أنظمة الكشف أكثر من 24 مليون مسافر، إضافة إلى معالجة 600 ألف طن من البضائع عبر المطارات و 20 مليون طن من البضائع عبر الموانئ البحرية سنوياً،وهو ما يتطلب التطوير المستمر لأنظمة التفتيش بما يتوافق مع أحدث المعايير المتبعة على مستوى العالم.

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