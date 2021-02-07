موقع هندي: أقدم مركز تسوق بالشرق الأوسط يتم عقده الرابع

المصدر: دبي - سيد صالح

سلط موقع «ذا بارات اكسبريس نيوز» الشبكي الهندي على احتفال «مركز الغرير للتسوق» في بدبي بالذكرى الأربعين لتأسيسه الأربعين، حيث كان افتتاحه في مثل هذه الفترة من عام 1981.

ونشر الموقع تقريراً بهذه المناسبة، وذلك باعتبار «الغرير» هو أول مركز للتسوق بالمفهوم العصري الشامل الذي نعرفه اليوم يجري افتتاحه ليس في دبي أو الإمارات فحسب، وإنما فعلياً في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ويُقصد بالمفهوم العصري لمركز التسوق أن يتخذ المركز شكل مكان شاسع المساحة متعدد الأغراض والاستخدامات، يضم متاجر متنوعة تبيع كافة احتياجات المستهلكين من أزياء، عطور، منتجات جلدية، اكسسوارات، أدوات منزلية، وبالطبع المواد الغذائية، مروراً بالمطاعم والمقاهي، وانتهاءً بالمنشآت الترفيهية التي تتضمن مدن ألعاب للأطفال ودور عرض سينمائي ومسرحي. ويعتمد هذا المفهوم على فكرة أن تقضي الأسرة يوم العطلة الأسبوعية بالكامل داخل مركز التسوق.

وأكد التقرير أن «مركز الغرير للتسوق» كان أول من جلب هذا المفهوم لدبي والإمارات والمنطقة، في فترة كانت الإمارات فيها دولة ناشئة لم يتجاوز عمرها عقداً واحداً، وكانت تتلمس طريقها حثيثاً نحو الدولة العصرية الناهضة التي نراها الآن، فكان المركز بذلك شاهداً على مسيرة التحديث في الدولة، بل وأحد المساهمين فيها بفاعلية، وذلك من خلال طرحه لهذا المفهوم الجديد آنذاك لمراكز التسوق.

واستعرض التقرير المراحل التاريخية التي مر بها «مركز الغرير للتسوق» على مدار العقود الأربعة منذ انشائه، فذكر أن بدايته في عام 1981 كانت بعدد 100 متجر فقط، ثم شهد عدة عمليات تطوير وتوسعة كان أبرزها تلك التي شهدها في عام 2013، حيث أضيفت له 375000 قدم مربع و150 متجراً، فصار العدد الإجمالي لمتاجره 250 متجرا.

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