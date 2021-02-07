المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز الحدث الأبرز في القطاع 2020

المصدر: دبي - البيان

صنفت مجلة «MEA Markets» المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز، والذي يعتبر الحدث الرائد لحقوق الامتياز التجاري في الشرق الأوسط، على أنه الحدث الأبرز لحقوق الامتياز لعام 2020. واستحق المعرض هذا التصنيف من مجلة الأعمال البارزة باعتباره المعرض الأفضل من بين المعارض المشابهة التي تُنظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقامت لجنة التحكيم بمراجعة الوثائق الخاصة بكل مرشح عن الفئة الخاصة به، والتي تمت دراستها بعد ذلك خلال بحث مستقل لجمع المعلومات من مصادر متنوعة لتقييم أداء المرشحين المذكورين. ومن بين المعايير التي تم الاعتماد عليها في التقييم: مستوى أداء الأعمال، والعمر الافتراضي، ونمو الأعمال، والابتكارات المهمة، وتفاعل أصحاب القرار والعملاء.

ويأتي هذا اللقب تأكيداً على المكانة التي يحتلها المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز في المنطقة، نظراً للتأثير الذي يتمتع به وقدرته على توفير عائد استثمار للمشاركين. كما تم تصميم وتنظيم المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز خصيصاً لمساعدة العلامات التجارية التي تبحث عن فرص تطوير في المنطقة، وفرص للتواصل مع المستثمرين وأصحاب الامتياز وتوسيع نطاق انتشارهم على مستوى المنطقة.

إضافة إلى ذلك، كان للمعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز دور مهم في تطوير العلامات التجارية المحلية، حيث لا يساعد هذا الحدث فقط في نمو العلامات التجارية خارج النطاق المحلي، بالإضافة إلى إضفاء الخبرة لمنافسة أفضل العلامات التجارية من جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، تنظر العلامات التجارية الإقليمية إلى الملتقى العالمي لحقوق الامتياز على أنه الحدث الأبرز الذي يجب أن يتم المشاركة فيه للحصول على انتشار أوسع وإيجاد أسواق جديدة والالتقاء بمستثمرين جدد.

ومن المتوقع أن يستمر المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز في تحقيق المزيد من النجاحات، حيث تمكّن من إعداد نظام بيئي متكامل يخدم مصالح مجتمع الامتياز التجاري بأكمله، بما في ذلك ندوات أيام الثلاثاء عبر الإنترنت و«Franchise Business Hub» والمعرض التجاري ومنصة «The Franchise Talk» المتخصصة والتي توفر للقراء آخر المعلومات والتطورات في هذا المجال، وذلك عبر النشرة الإخبارية الشهرية كذلك. واستقطبت هذه المنصة إقبالاً كبيراً ونجحت في جذب 7 آلاف قارئ في أقل من ستة أشهر. ومن الجدير بالذكر أن المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز يعتبر الحدث الوحيد الذي يجمع هذه الأنشطة والأدوات المترابطة مع بعضها البعض، ما يؤكد مكانته كأبرز حدث لحقوق الامتياز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتقوم على تنظيم المعرض والملتقى العالمي لحقوق الامتياز سنوياً شركة اندكس للمؤتمرات والمعارض - عضو في اندكس القابضة.

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