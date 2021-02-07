«عجمان الرقمية» توظّف حلول سحابة هجينة من «آي بي إم» للارتقاء بتجربة المتعاملين

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة «عجمان الرقمية» عن تعاونها مع شركة «آي بي إم» لتوظيف السحابة الهجينة بهدف دفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة وتحقيق الأهداف المنشودة. وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بتجربة المقيمين والمواطنين وتبسيطها من خلال ربط خدمات مختلف الهيئات الحكومية في عجمان، والتي تشترك في تقديمها جهات محلية واتحادية أخرى بالإضافة إلى خدمات القطاع الخاص.

وساهمت المبادرات والمشاريع التي أطلقتها دائرة «عجمان الرقمية» لتقليل المعاملات الورقية في تحقيق وفورات تقارب ثلاثة ملايين درهم لغاية اليوم، وساعدت في الحدّ من استهلاك الورق بشكل كبير وإنقاذ ما يقارب من 200 شجرة.

وقالت عهود شهيل، مدير عام دائرة «عجمان الرقمية»: «أطلقت الدائرة قبل نحو ثلاث سنوات خطة التحول الرقمي بهدف قيادة التحول الرقمي في الإمارة وتطوير قنوات رقمية قادرة على تزويد المواطنين والمقيمين بخدمات حكومية ذكية واستباقية. وتمثّلت إحدى الأولويات الرئيسية للدائرة في ربط الهيئات المحلية والاتحادية والخاصة في عجمان عبر منصة موحّدة من أجل تبسيط الخدمات الحكومية الحالية وتحسين الكفاءة والتعاون والحد من العزلة التشغيلية.

وباستخدام السحابة الهجينة تمكنت دائرة «عجمان الرقمية» من إنشاء منصة مركزية قائمة على بيئة سحابية هجينة لدعم عمليات التكامل بين الجهات الخاصة والحكومية المختلفة ومصادر بياناتها. وقد نجحت «عجمان الرقمية» لغاية اليوم في ربط ما يقارب 200 نقطة تكامل بما يمكّن هذه الجهات من تحقيق وفورات مالية والحد من التعاملات الورقية المطلوبة للخدمات الحكومية.

وستستفيد البوابة الموحّدة للدفع الذكي لحكومة عجمان «عجمان باي» وباقة خدمات «بيت عامر» ومنصة «باشر» من المزايا العديدة التي يوفرها الحلّ الجديد. و«عجمان باي» هي بوابة دفع رسمية من تطوير دائرة المالية في عجمان تعمل على دمج جميع الجهات الحكومية المحلية وشبه الحكومية في الإمارة لتبسيط عملية دفع الرسوم والخدمات. وبفضل هذا المشروع، تمكنت «عجمان الرقمية» من دمج جميع الشركاء المنخرطين في بوابة «عجمان باي» وربطهم بالبنوك المحلية المخصصة في عمليات التسوية.

و«بيت عامر» هي باقة من الخدمات الحكومية المتكاملة التي تشمل تقليص خطوات رحلة المواطنين في البناء والانتقال إلى المسكن الجديد، وفي الماضي، تطلبت عملية بناء مسكن جديد من المتعامل القيام بـ 17 خطوة عبر هيئات حكومية مختلفة. وبفضل الحلّ الجديد، أصبح بالإمكان ربط دائرة عجمان الرقمية مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومؤسسة الإمارات للاتصالات ودائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، إضافة إلى شركة عجمان للصرف الصحي وغيرها، ليتم تقليص العملية إلى خمس خطوات فقط.

ومنصة «باشر» هي خدمة إلكترونية متكاملة تسمح للمستثمرين بتأسيس الشركات في دولة الإمارات خلال 15 دقيقة فقط دون الحاجة لزيارة أية هيئة حكومية. وتمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من الاتصال بمنصة «باشر» بكل سهولة منذ توظيف الحلّ الجديد. وتربط هذه المنصة الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية مع مختلف الجهات المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

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