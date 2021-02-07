عزيزي للتطوير العقاري تحتفل بالعام الصيني الجديد بعروض خاصة

المصدر: دبي- البيان

تحتفل عزيزي للتطوير العقاري، بالعام الصيني الجديد، من خلال عرض ترويجي خاص، موجّه حصرياً للعملاء الصينيين. ويستمر العرض حتى 25 فبراير، ويغطي مشاريع تشمل ريفييرا وكريك فيوز، كما يتيح لهذه الشريحة من العملاء، الاستفادة من إجمالي العائد على الاستثمار بنسبة 8 % سنوياً، إضافة إلى 8 سنوات من إدارة العقارات بالمجان.

وقال نعمه خوجاسته المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في عزيزي: «ترتبط الإمارات والصين بعلاقات قوية جداً، الأمر الذي دفعنا إلى تصميم عروض ترويجية حصرية لمستثمرينا الصينيين، وهي طريقة لإظهار تقديرنا لثقتهم بنا. وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية تطلعاتهم، من خلال عقاراتنا التي تعد استثمارات واعدة بتحقيق عائد على الاستثمار.

وأضاف: ليس من المستغرب ارتفاع حجم مبيعاتنا للمستثمرين الصينيين، الذين يدركون مكانة إمارة دبي، كوجهة مهمة للاستثمار العقاري، والتكاليف المعقولة، والقوانين المحفزة للملكية الأجنبية للشركات، والقواعد المرنة لمنح التأشيرات والجنسية، يضاف إلى ذلك، النشاط الاقتصادي المتزايد، في ظل الاستعدادات لانطلاق معرض «إكسبو دبي»، والسياسات واللوائح التي تم الإعلان عنها مؤخراً، لتسهيل آليات شراء العقارات، وجعلها أكثر ربحية. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في عائد استثنائي رائد عالمياً على الاستثمار العقاري بدبي.

وفي منتصف 2020، قامت عزيزي بتعزيز جهود المبيعات الموجهة للمواطنين الصينيين، من خلال إنشاء مكتب يضم أكثر من 25 شخصاً، ويعمل به متخصصون في أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء والأبحاث، لتلبية احتياجاتهم على وجه التحديد. وعلاوة على ذلك، وفرت الشركة جولات افتراضية تفاعلية لعملائها المرجحين، عبر موقعها على الإنترنت (azizidevelopments.com/walkthrough)، كما عملت على إثراء مركز الاتصال الخاص بها، بعد أن خضع أيضاً لعملية تطوير شاملة، لتحسين سرعة الاستجابة، وتعزيز نقل المعرفة، مع إضافة وكلاء يجيدون اللغة الصينية.

وأطلقت عزيزي مؤخراً مبادرة للعملاء الصينيين لزيارة دبي، مع تحمل تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، وتقديم حزمة شاملة لمدة 5 أيام و4 ليالٍ، تشمل زيارة أشهر الوجهات في الإمارة، وتنظيم جولات سياحية مع مرشدين.

ومع بروز الإمارات كمركز إقليمي لمبادرة «الحزام والطريق»، عززت الدولة موقعها على خريطة أبرز الوجهات للمستثمرين العقاريين الصينيين. وتمثل دبي وجهة استثمارية مثالية، من حيث النمو والعوائد، كما ساعدتها الجائحة أيضاً على إظهار مزاياها الحقيقية، بين أفضل الدول أماناً وابتكاراً وطموحاً في العالم.

ويتم تطوير «كريك فيوز» في مدينة دبي الطبية، ويوفر إطلالات بانورامية على خور دبي، وأفق داون تاون دبي الخلاب، ويقع على شارع الخيل. ويعتبر ريفييرا المشروع المجتمعي البارز للشركة على الواجهة المائية، ويقع في قلب مدينة محمد بن راشد بدبي، ويضم عند اكتماله أكثر من 16,000 وحدة، موزعة على 71 مبنى متوسط الارتفاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز