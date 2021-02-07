مالية عجمان تغطي 100% من استفسارات الجهات الحكومية في 2020

المصدر: عجمان - البيان

نجحت دائرة مالية عجمان في تغطية 100% من الاستفسارات المالية والقانونية التي وردتها من مختلف الجهات الحكومية بالإمارة بشأن السياسات المالية وتشريعاتها وأنظمتها الواردة بالنظام المالي الموحد لحكومة عجمان، وتم الرد على 70 استفساراً مالياً وذلك خلال العام 2020 رغم تحديات «كوفيد 19».

وأوضحت الدائرة، أن مكتب السياسات والاستشارات قد تعامل بكفاءة وشفافية مع جميع الاستفسارات المالية التي جاءت من الجهات الحكومية المحلية عبر خدمة «اسأل المالية ASK FINANCE»، حيث تنوّعت الاستفسارات في مجملها على أبواب عدة من دليل السياسات والإجراءات المالية، حيث شملت باب دليل والعقود والمشتريات، باب النفقات، باب الممتلكات الحكومية، باب المدفوعات، باب الموازنة العامة، باب الدليل المحاسبي لحكومة عجمان، بالإضافة إلى باب الرواتب والأجور. كما توزعت باقي الاستفسارات على محاور أخرى عدة.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية بعجمان: تسعى الدائرة بشكل متواصل إلى رفع كفاءة الأداء المالي وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور. وقد واكبت الدائرة الإنجازات المتوالية التي حققتها الإمارات في 2020 رغم تحديات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، حيث إنها تمكّنت من الإجابة عن جميع الاستفسارات المالية والقانونية التي وردتها. ونحن نشيد بجهود جميع القائمين على خدمة «اسأل المالية»، ذلك أنها تمثل حلقة وصل بين دائرة المالية وجميع الدوائر الحكومية بإمارة عجمان وذلك لتلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.

وأضاف: نحرص دائماً على أتمتة عملياتنا ومواكبة التحول الرقمي في تطوير خدماتنا والارتقاء بها وتسهيل آلية التواصل بين الدائرة ومختلف الجهات الحكومية بالإمارة، بما يتماشى مع رؤية عجمان الهادفة إلى تحقيق اقتصاد أخضر مستدام. ولقد عملت الدائرة على تخصيص قنوات تواصل متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني (www.ajfd.ae)، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إضافة إلى المراسلات الرسمية والمحادثات الفورية.

وجاءت خدمة «اسأل المالية ASK FINANCE» التي أطلقتها دائرة المالية في 2016 لتلبي احتياجات الدوائر الحكومية بعجمان من حيث الاستفسارات القانونية والمالية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية ورؤية عجمان 2021.

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