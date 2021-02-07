6 إجراءات احترازية جديدة في المنشآت السياحية والفنادق بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جميع المنشآت السياحية والفدقية في الإمارة بضرورة الالتزام بـــ 6 إجراءات احترازية جديدة حتي إشعار آخر تماشيا مع التدابير الوقائية الخاصة بجائحة «كوفيد -19».

وأضافت الدائرة، في تعميم اليوم الأحد حصلت «البيان» على نسخة منه، انه من الضرور إجراء فحص «كوفيد -19» (مسحة الأنف – PCR) لكافة الموظفين بصفة أسبوعية، ويستثني من ذلك الحاصلين على التطعيم الطارئ والمتطوعين في التجارب السريرية ممن تظهر لديهم علامة النجمة أو حرف الـــ «E» في تطبيق الحصن، وتخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي المطاعم والمقاهي إلى 60%.

وأوضحت الدائرة أن الإجراء الثالث هو تخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لنزلاء ومرتادي المنشآت الفندقية إلى 60%، وتخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطئ الخاصة وأحواض السباحة إلى 50%، وتخفيض نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الصالات الرياضية والنوادي الصحية ومراكز التجميل والسبا إلى 50%، وإيقاف إصدار جميع التصاريح الفنية والحفلات الموسيقية والغنائية.

وشددت الدائرة بانه سيتم تفتيش المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشيها للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات على أمل التقيد بها تفاديا للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين وفق التشريعات النافذة.

كانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من 7 فبراير، تعزيزًا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

واعتمدت اللجنة تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%.

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