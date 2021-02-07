سامسونغ الأولى في سوق الهواتف الذكية في الإمارات بنسبة 45%

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت سامسونغ الخليج للإلكترونيات سلسلة هواتف "جالاكسي S21" الجديدة في الإمارات والتي زوّدت جميعها بتقنية الجيل الخامس، فيما أكد عثمان البورا رئيس قسم الهواتف المتحركة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات أن سامسونج تصدرت سوق هواتف الجيل الخامس في الدولة بنسبة 45.2% بنهاية 2020، فيما بلغت حصتها السوقية إلى 39.2% من إجمالي سوق الهواتف الذكية في الامارات (4G+5G)، بنمو 3.2% بنهاية العام الماضي.

وتضم هواتف "جالاكسي S21" ثلاثة هواتف تضم أحدث ابتكارات الشركة في عالم الهواتف الذكية، خصوصاً لجهة القدرات الاستثنائية للكاميرا والذكاء الاصطناعي والتصميم وتجارب المشاهدة والاتصال.

وأضاف البورا أن الطلب المسبق على أجهزة "جالاكسي S21" الجديدة في دولة الامارات نمواً بنسبة 56% مقارنة مع أجهزة "جالاكسي S20" خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن حصة "جالاكسي S21 ألترا 5G" – أكثر الهواتف ميزات في هذه السلسلة - وصلت إلى 65% من إجمالي الطلب المسبق، ما يشير إلى أن الجيل الخامس أحد أهم محركات نمو سوق الهواتف في الدولة هذا العام خصوصاً مع انتشار التقنية في الإمارات.

ولفت البورا إلى أن حصة الشركة في شريحة الهواتف الفائقة في الإمارات نمت بنسبة 12% في 2019 لتصل نهاية 2020 إلى 34.1%، متوقعاً استمرار تعافي السوق بشكل أسرع هذا العام، خصوصاً مع الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء الجائحة.

وتم تصميم أجهزة "جالاكسي S21+5G" و"جالاكسي S215G" و"جالاكسي S21 ألترا 5G" بتقنيات وميزات فريدة تتوافق مع تغيير مفهوم تجارب الهاتف الذكي وتمكين المستهلكين حيث تم دمج تصميم كاميرا "كونتور كت" Contour Cut الجديدة والأنيقة بسلاسة في إطار الجهاز لمنحه مظهر جريء ومتألق، علاوة على تزويد الهواتف بنظام "نوكس فولت" على شريحة (SoC)، التي تتيح للمستخدمين ميزة جديدة من الحماية بفضل إضافة ذاكرة آمنة صعبة الاختراق إلى معالج الهاتف الآمن.

وأضاف البورا إن الهواتف الجديدة مع اهتمام المستهلكين أكثر من أي وقت مضى بتصوير العالم من حولهم على نحو مباشر، تم تصميم هواتف المجموعة الجديدة مع ميزة تسجيل فيديوهات مميزة من أي مسافة ومن أي زاوية بدقة 8K المذهلة، مع التقاط صور بدقة عالية تبلغ 33 ميجابكسل من مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى الاحتفاظ باللحظات الهامة، عبر ميزة التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام ميزة اللقطة الواحدة، المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يرتقي بتفاعلات الهاتف الذكي إلى مستويات جديدة.

وأشار البورا إلى أن الطلب المسبق على الهواتف الجديدة من خلال الإنترنت نما بنسبة 110% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يتوافق مع استراتيجية سامسونغ في تعزيز تجارتها الإلكترونية في المنطقة علاوة على الاستمرار في تعزيز تجربة المستخدمين من خلال المتاجر الواقعية، لافتاً إلى وجود حصرية لشراء الهواتف عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

"جالاكسي S21 ألترا 5G"

وتم تصميم هاتف "جالاكسي S21 ألترا 5G" على نحو مبتكر لإعادة تعريف مزايا الهواتف الذكية وكيفية ارتقائها بحياة المستخدمين، حيث يأتي الهاتف مزوداً بمجموعة من الميزات المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام كاميرا احترافي وهو الأكثر تقدماً على مستوى هواتف سامسونغ. كما تم تزويد الهاتف بشاشة عرض هي الأكثر سطوعاً والتي تتميز بقابليتها للتكيف. وتتوفر في الهاتف المتطور كاميرا رباعية تتضمن عدسات واسعة وفائقة الاتساع 108 ميجابكسل، وعدسات زووم مزدوجة البكسل بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر الصور المحسّن بدقة 108 ميجابكسل مع التركيز التلقائي بالليزر، لتوفير ألوان أغنى بـ64 مرة، مع نطاق ديناميكي أوسع بثلاثة أضعاف. كما يتميز الهاتف بخاصية التقريب بمقدار 100 ضعف والتي يتم تشغيلها بواسطة نظام العدسة المزدوجة من سامسونغ الأول على الإطلاق Dual Pixel، بحيث يمكن التقاط صور واضحة تحت كافة الظروف.

ويُعد هاتف "جالاكسي S21 ألترا 5G" من بين الهواتف الذكية الأولى التي تدعم معيار الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، ما يوفر قدرات اتصال أسرع بأربعة أضعاف، بفضل النطاق الترددي لشبكةWi-Fi ، لتجربة هاتف ذكي سلسة على نحو غير مسبوق.

وكعادتها ستمنح سامسونغ العملاء الذين يشترون هواتف جالاكسي S21 العديد من المكافآت منها اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في تطبيق OSN Streaming للاستمتاع بأحدث انتاجات ديزني، HBO، باراماونت، أعمال OSN الأصلية، بالإضافة الى المحتوى المميز باللغة العربية، والمحتوى المخصص للأطفال، وغيرها، وعرض اشترِ واحد واحصل على واحد مجانًا عند شراء تذكرة سنوية لزيارتين في دبي باركس آند ريزورتس، و"جالاكسي إنترتينر" وخصم يصل إلى 30% على الحجوزات في فنادق "آكور"، واشتراك مجاني لمدة 4 أشهر في "يوتيوب بريميوم" وغيرها الكثير.

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