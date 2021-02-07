«أوكسفورد بزنس»: دبي خيار جذّاب للعمل عن بُعد

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت «أوكسفورد بزنس جروب» دبي بأنها خيار جذاب للموهوبين في التقنية الرقمية ويزاولون أعمالهم عن بُعد، والذين باتوا يُعرفون باسم «المُتنقلين الرقميين».

ونشرت المؤسسة البريطانية على موقعها الشبكي تقريراً عن تأثير «كوفيد 19» على انتشار فكرة العمل الرقمي عن بُعد، مؤكدة أن قدرة دبي على استقطاب المُتنقلين الرقميين ليست وليدة اليوم أو نتاج تفشي الجائحة، وإنما اكتسبتها دبي على نحو متزايد خلال السنوات الأخيرة، بفضل القوة التي يتميز بها قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات لديها، وازدهار الشركات الناشئة العاملة بها، وعلاوة على ذلك فإن المسؤولين في بدبي يروجون لها باعتبارها مكاناً يمكن للناس فيه العيش والعمل بجوار الشاطئ.

وأوضح التقرير أن «كوفيد 19» أبرزت هذه القدرات الهائلة، التي تمتلكها دبي في مجال العمل الرقمي عن بُعد، وسلطت الضوء عليها.

وأضاف أن أحد الأدلة التي تؤكد ذلك هو برنامج العمل عن بُعد لمدة عام، الذي أعلنت عنه في أكتوبر الماضي لاستقطاب المهنيين المحترفين رواد الأعمال، والذين يمتلكون أو يعملون لدى شركات ناشئة.

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