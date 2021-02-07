المصدر: دبي- البيان

قال أحمد المطروشي عضو مجلس إدارة إعمار العقارية إن السوق يتحرك صعوداً على نحو هادئ خلال العام الجاري، موضحاً أن المطور العقاري يدرك بأن المستثمر اصبح أكثر نضجاً لجهة اتخاذ قرار الشراء رغم العروض المغرية وقال «براً في لوحات الطرق وجدران ناطحات السحاب، وجواً في شاشات الترفيه بالطائرات، وسايبرانيا في وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وعبر الهواتف النقالة، ستستمر معركة التنافس بين المطورين العقاريين، كبيرهم وصغيرهم، للفوز بشريحة الراغبين بتملك منزل العمر.

ويضيف المطروشي أن العام الجاري يشهد أيضاً «دلال» المستثمرين وتأنيهم وصمودهم أمام «مغريات» بعض العروض العقارية التي أوشك أحدها أن يقول مبالغاً: «خذها مجاناً».!! وعلى الرغم من تزايد حدة ذلك التنافس الذي لا يقر به المطور فإن السوق لم يصل مرحلة «كسر العظم» في أسعار البيع. وهناك عدة عوامل تحكم السوق فلا يذهب صعوداً ليحترق بنار المضاربات، ولا يهبط نزولاً ليحترق بنيران حرق الأسعار. الكل يجمع على أن سوق العقارات اليوم ناضج ويحكمه العرض والطلب.

وأوضح أنه لم يعد هناك مضاربون ينقلون الأسعار إلى قمة جبل إيفرست. وأن(حبال التطوير العقاري) ليست على الغارب، لذلك ليس غريباً أن يتعاطى المطور الجاد مع متطلبات السوق بمسؤولية. والمسؤولية تقتضي إرضاء المستثمر بمسكن سعره حسب جودته وثمنه موزع على دفعات مريحة.

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