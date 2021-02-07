«بريك بلك» يبحث توحيد مجتمع الشحن البحري

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط». وتستمر الفعاليات لمدة يومين وتعقد الجلسات عن بُعد؛ بسبب جائحة «كوفيد 19»، حيث أطلقت اللجنة المنظمة برنامج «بريك بلك 365»، ويتضمن ندوات عبر الإنترنت، ومعرض «بريك بلك ون»، لضمان توفير أفضل وسائل التواصل لقطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة، وتزويدها بأحدث المعلومات.

وتتناول المناقشات آخر المستجدات في مشاريع قطاعات النفط والغاز، ومشاركة المرأة في قطاع الصناعة، وتطور الأعمال بقطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة، كما تتناول الجلسات بحث توحيد مجتمع الشحن البحري، وإيجاد خارطة طريق لمواجهة جائحة «كوفيد 19».

توقعات الأعمال

ويشارك معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وشهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية؛ وبن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط، في جلسة مهمة تتناول «توقعات الأعمال والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط»، وتقدم الجلسة رؤية متكاملة للأعمال والمشاريع من المنظور الحكومي، كما يناقش مسؤولون في عدد من المؤسسات تقييم الوضع الحالي وآخر المستجدات في مشاريع قطاعات النفط والغاز، والبنية التحتية، ومصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من القطاعات، كما يناقشون تأثيرات جائحة «كوفيد 19» على السوق والدروس المستفادة من الأزمة وأهم الاستراتيجيات لمعالجتها. كما سيلقي المتحدثون الضوء على الفترة المقبلة مع التركيز على المشاريع المستقبلية في السوق الإقليمية.

منتدى النساء

ويتضمن اليوم الثاني من الفعاليات منتدى بريك بلك للنساء العاملات في المراكز القيادية، ويتناول القضايا التي تواجه المرأة في الصناعة بمشاركة عدد من القيادات النسائية لبحث زيادة مشاركة المرأة في القطاع. ويتضمن المنتدى جلسات تناقش وصول النساء إلى المراكز القيادية، وكيفية مساهمة المرأة في قطاع التجارة البحرية بعد انتهاء جائحة كورونا.

كما خصص المؤتمر مبادرة «يوم التعليم» لتعريف الطلاب والمهنيين الطموحين وأصحاب الأعمال بقطاع شحن البضائع العامة ومعدات المشاريع والصناعات الثقيلة. ويتعرف الطلاب من الخبراء والمختصين على المزايا التي تدفعهم لأن يكونوا جزءاً من هذه الصناعة المزدهرة المليئة بالفرص، وتفاصيل يوم في حياة الخبراء لفهم القطاعات المختلفة في الصناعة وكيفية عملها.

النسخة الرقمية

وأكد بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: أن النسخة الرقمية للفعاليات ستكون فريدة من نوعها. وقال: على الرغم من جائحة «كوفيد 19»، فقد سعدنا بالدعم الذي تلقيناه من القطاعين الحكومي والخاص والمختصين في هذا القطاع.

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