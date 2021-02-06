إطلاق جائزة «بن حم للإبتكار» لتكريم أفضل المشاريع في الإمارات

المصدر: العين – البيان

أطلق مجلس بن حم الذكي جائزة «بن حم للابتكار» وذلك بهدف دعم المبتكرين والمبدعين وترسيخ ثقافة الابتكار في المجتمع، برعاية الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، وذلك تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار الذي يعد حدثاً وطنياً رئيسياً على أجندة حكومة دولة الإمارات، ينظم بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص ومختلف الفعاليات المجتمعية.

وحملت الجائزة في دورتها الأولى شعار «عام الخمسين.. نحو مجتمع مبتكر»، وتقوم الجائزة على تكريم أفضل المشاريع والخطط الطموحة التي تم مشاركتها عبر موقع وتطبيق مجلس بن حم الذكي التي تهدف إلى تسهيل حياة الإنسان واستدامة الموارد وخلق فرص عمل واستثمار جديدة تفتح أفقاً أكبر للقاطنين في الدولة

وقامت إدارة مجلس «بن حم الذكي» باعتماد الجائزة كفعالية سنوية يتزامن طرحها مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار الذي يصادف فبراير من كل عام وسيتم في الأعوام القادمة إطلاق وتفاصيل وشروط الجائزة في وقت مبكر لإعطاء الفرصة للجميع بالاشتراك

وبهذه المناسبة قال الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجلس بن حم الذكي: تمكنت فعاليات شهر الإمارات للابتكار من تعزيز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز الإقليمية والعالمية للابتكار وساعدت في بناء القدرات الشابة ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع المحلي وتحفيز الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد على تبني هذا النوع من الممارسات وإطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار نوعية ومتفردة على مستوى الدولة، وهي الأهداف التي حددتها القيادة الرشيدة سابقاً

وتابع: ويعد شهر الإمارات للابتكار مبادرة وطنية تهدف إلى إلهام المبتكرين ومساعدتهم على تطوير حلول غير مسبوقة تسهم في تمكين المجتمع ودعم مسيرة العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار.

وأكد الدكتور بخيت بن سالم العامري مدير موقع مجلس بن حم الذكي: يشكل الابتكار عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد معرفي، وتتوج فعاليات شهر الإمارات للابتكار جهود الدولة في تعزيز نشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة.

مضيفاً: إن فعاليات شهر الإمارات للابتكار تشكل مساراً متجدداً يدعم الآفاق الإبداعية لجميع فئات المجتمع، بما يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى خلق مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة، وقادر على التصدي لتحديات المستقبل

وتهدف سياسات الابتكار في دولة الإمارات إلى تحقيق تعزيز القدرات التنافسية العالمية للدولة، وتحويل مفهوم الابتكار إلى عمل وثقافة مؤسسية فعّالة ودائمة في حكومة دولة الإمارات.

وأوضح العامري، كيفية الاشتراك بـ«جائزة بن حم للابتكار»، بالدخول على الموقع أو تطبيق الهواتف الذكية، https://binhammajlis.ae/

وكتابة ملخص عن فكرة أو مشروع مبتكر يقدم الحلول لمشاكل قائمة ويسرع من عملية إنجاز المهمات في أي مجال من المجالات، وسيتم اختيار أفضل المشاريع المقدمة للتكريم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز