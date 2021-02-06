غرفة عجمان تتعاون مع مصرف عجمان لدعم مشاريع الشباب

المصدر: عجمان – البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع مصرف عجمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يخدم مجتمع الأعمال في الإمارة ويدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الابتكارية، إلى جانب تشجيع المستثمرين الناشئين من المواطنين على تنمية أعمالهم.

وتستهدف غرفة عجمان من توقيع مذكرة التعاون إطلاق «برنامج غرفة عجمان لدعم الأعمال» بهدف تقديم التمويل المناسب لأصحاب المشاريع من المواطنين بعد دراسة كل مشروع على حدة على يد فريق متخصص من غرفة عجمان ومصرف عجمان، كما سيقدم البرنامج التدريب والاستشارات الفنية لضمان نمو الأعمال وتوفير دراسة جدوى شاملة لكل مشروع.

وقع مذكرة التعاون في مقر غرفة عجمان عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان ومحمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان.

نصت مذكرة التعاون على تنمية الاستثمارات المحلية عبر دعم رواد الأعمال الناشئين من المواطنين بهدف تنويع الاقتصاد المحلي وتنميته من خلال توفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية التعاون في دراسة المشروعات وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بالشركات الناشئة ودعمها، هذا إلى جانب تشجيع الشباب الإماراتي على خوض غمار العمل الحر وتوفير فرص مجدية تُمكنهم من دخول سوق المشاريع بنجاح وتملك المشروعات.

واتفق الطرفان على أهمية وجود فريق عمل مشترك من غرفة عجمان ومصرف عجمان لعقد اللقاءات ومتابعة سير العمل ووضع الأطر العامة لتعزيز استفادة أصحاب المشاريع القائمة وجذب الراغبين من المواطنين في فتح مشاريع جديدة.

وأكد عبدالله المويجعي أهمية مذكرة التعاون واعتبارها أساساً لإطلاق مبادرات تدعم شباب الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في توفير حلول تمويلية تشجع أصحاب المشاريع المبتكرة على البدء بتنفيذ مشاريعهم، لتعكس المذكرة التعاون الفعّال بين غرفة عجمان ومؤسسات القطاع المصرفي في دعم الاستثمار في الإمارة.

وأكد أن ما سيتم إطلاقه من برنامج غرفة عجمان لدعم الأعمال، يأتي نتيجة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تنويع المقومات الاقتصادية في الإمارة بما يعزّز نمو مشاريع شباب الأعمال المواطنين ويوفر فرص العمل ويقلل نسبة البطالة، كما ثمّن التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز المناسبة.

من جانبه أكد محمد أميري، أن مصرف عجمان حريص على دعم ريادة الأعمال وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لمجتمع الأعمال في الإمارة بشكل عام وشباب الأعمال المواطنين بشكل خاص، مشيراً إلى أن فريق عمل المصرف سيعمل على تقديم الاستشارات والتوصيات لشباب الأعمال الراغبين في تنمية أعمالهم واستدامتها، وكذلك الباحثين عن مشاريع تجارية ناجحة، وذلك بالتعاون مع فريق عمل غرفة عجمان.

ووجه الشكر إلى غرفة عجمان على التعاون الفعّال لدعم القطاع الاقتصادي في الإمارة، وأشار إلى أن مصرف عجمان حريص على تنويع شراكاته مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان بشكل خاص.

في ختام توقيع الاتفاقية تبادل عبدالله المويجعي ومحمد أميري الدروع والهدايا التذكارية.

حضر توقيع مذكرة التعاون من جانب غرفة عجمان سالم بن أحمد النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية، ومن جانب مصرف عجمان عبد العزيز آل علي نائب الرئيس ـ رئيس العلاقات الحكومية وحسابات الضمان للخدمات المصرفية للمؤسسات، ومحمد يوسف بن فاضل الرئيس الإقليمي للشركات في عجمان والإمارات الشمالية وهاني صبري نائب رئيس أول ـ رئيس قطاع الاستثمار.

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