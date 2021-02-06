تحذيرات من ثغرات أمنية في برامج ومنتجات إلكترونية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج ومنتجات إلكترونية شهيرة، ودعت لتحديثها لتجنب تنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «جوجل» أطلقت تحديثاً لمستوى تصحيح الأمان لنظام أندرويد، إذ تم فيه إغلاق عدة ثغرات، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة، أو الحصول على صلاحيات أعلى في النظام، أو الوصول إلى معلومات حساسة، وأوصى المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات الأمنية لنظام أندرويد عند توافره وتفعيل التحديث التلقائي في إعدادات النظام.

وأضاف الفريق الوطني إن «جوجل» أطلقت أيضاً الإصدار الحديث من متصفح «كروم»، والذي تم فيه إغلاق 6 ثغرات أمنية، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة أو تجاوز سعة مخزن الذاكرة، ونصحت المستخدمين ومسؤولي تقنية المعلومات بتحديث المتصفح إلى الإصدار الأخير.

وأوضح الفريق أن «أبل» أطلقت تحديثات أمنية لأنظمة «ماك او اس بيج سير» و«ماك أو اس كاتلايا» و«ماك او اس موجافا» إذ تم فيها إغلاق عدة ثغرات، بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة أو هجمة حجب الخدمة، كما تم إغلاق ثغرات في متصفح سفاري، ونصح بتثبيت الإصدارات الأخيرة.

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها باستمرار من هجمات إلكترونية بهدف السطو على المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب، إذ تصدت ومنعت الهيئة نحو 944 ألفاً و209 هجمات إلكترونية في الدولة في عام 2020، بعد أن تزايدت حالات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية، والتصيّد، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) عالمياً.

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