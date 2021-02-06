إطلاق مهرجان المنتجات العضوية بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «ليتس أورجانيك» لبيع المنتجات العضوية في المنطقة، إطلاق مهرجان «ليتس أورجانيك» في دبي الذي يستمر لمدة 3 أيام. وانطلقت حملة التخفيضات، أمس، حيث يتم عرض أكبر مجموعة متنوعة من المنتجات العضوية من أكثر من 200 علامة تجارية مع عروض وخصومات تصل حتى 75 %.

ويحظى العملاء بفرصة لاستكشاف المنتجات المفضلة لديهم داخل المتاجر وعبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني Letsorganic.com

وقال أحمد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة «ليتس أورجانيك»: أحدثت الجائحة تحولاً نحو اتباع أسلوب حياة صحي وأصبح العملاء أكثر إقبالاً على استخدام المنتجات العضوية. ويقع المقر الرئيسي للشركة «ليتس» في دبي. وتتعامل الشركة مع أكثر من 50,000 مزارع، وتحرص على توريد منتجات من مصادر موثوقة من جميع أنحاء العالم.

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