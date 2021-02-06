جناح مصر فرص واعدة وإمكانات كبيرة

يعكس الموقع الاستراتيجي لجناح مصر في إكسبو دبي وضخامة مساحته انعكاساً لعمق العلاقة بين الإمارات ومصر، وسيعمل الجناح في منطقة الفرص على استعراض الإنجازات التي تشهدها مصر وجهود تكثيف التنمية الاقتصادية، وستعمل مصر خلال مشاركتها في الحدث على التعريف برؤيتها المستقبلية الطموحة.

تتعاون أكثر من 25 وزارة وهيئة حكومية في مصر في إطار الخطط والبرامج الخاصة بالجناح، إلى جانب رجال الأعمال والقطاع الخاص، ويأتي اتساع المشاركة بين مختلف الجهات الحكومية بهدف الحرص على التعريف الشامل بما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الخمس الماضية، واستعراض الخطط والتوجهات المستقبلية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وخاصة الاستثمارات المشتركة.

طفرة تنموية

وسيحرص الجناح على استعراض الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجمل القطاعات بفضل الطفرة التنموية التي تحققها منذ عدة سنوات، حيث يتم صياغة آفاق مستقبل جديد للشخصية المصرية، والتأكيد على قدرة مصر على صنع الحاضر والمستقبل تماماً كما نجحت في صناعة التاريخ.

وسيشكل الجناح المصري المقام على مساحة ألف متر مربع منصة مثالية لسرد قصة مصر بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل، وذلك عبر أكثر من 14 منطقة ضمن الجناح تستعرض كل منها مرحلة من مراحل الحضارة المصرية العريقة.

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