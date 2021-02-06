293 مليوناً استثمارات أجنبية بالأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وتركزت عمليات الشراء بشكل رئيس في أسهم قيادية في قطاع العقار وانتعشت استثمارات الأجانب لتبلغ الاستثمارات التي تم ضخها في أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي كمحصلة شراء 293 مليون درهم.

واستمرت حالة الترقب لإفصاحات الشركات والبنوك عن مزيد من النتائج والتوزيعات السنوية التي ستكون محركاً رئيساً للأسواق في الجلسات القادمة.

وانخفض سوق دبي 1% إلى 2670 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والخدمات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.4% عند 5664 نقطة مدفوعاً بمكاسب أسهم الاستثمار والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 3.7 مليارات درهم منها 1.069 مليار في دبي و2.7 مليار في أبوظبي، وجرى تداول 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 688.6 مليوناً في دبي و812.6 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 30.24 ألف صفقة.

نتائج الشركات

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، تباين أداء الأسواق الإماراتية في الأسبوع الماضي مع استمرار الترقب لنتائج وتوزيعات الشركات السنوية، مشيراً إلى استمرار حملات التطعيم والمحاولات لإسراع وتيرتها في الفترة المقبلة ما سيعطي مزيداً من التفاؤل لمعنويات المستثمرين.

وأضاف دياب لـــ«البيان الاقتصادي»، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات جيدة واستقرار أسواق المال العالمية بعدما حدث مؤخراً بين صناديق التحوط من جهة ومستثمري التجزئة في الولايات المتحدة، قد يعطي ذلك بعض الهدوء للأسواق في انتظار محفزات جديدة أخرى.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.07% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.69% و«دبي الإسلامي» 0.6%، ونزل قطاع العقار 0.15% إثر نزول «إعمار للتطوير» 2.04% و«إعمار مولز» 1.66% و«الاتحاد العقارية» 2.15% و«داماك» 2.19% فيما صعد «إعمار العقارية» 1.05% و«ديار» 0.34%.

ونزل قطاع الاستثمار 5.5% بعد تراجع «دبي للاستثمار» 5.45% و«دبي المالي» 6.5% فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 0.28%، وهبط قطاع النقل 1.32% مدفوعاً بنزول «العربية للطيران» 3.94% و«الخليج للملاحة» 5.73% فيما صعد «أرامكس» 0.68%.

وتصدّر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 260.2 مليون درهم، تلاه «دبي المالي» 147.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 134.8 مليون درهم، وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 100%، تلاه «دبي للتأمين» 15%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 14.88%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.73%، تلاه «الخليج للملاحة» 5.73%، ثم «المدينة للتمويل» 5.61%.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 94.3 مليون درهم، منها 6.4 ملايين للعرب و87.84 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 94.3 مليون درهم، منها 70.3 مليوناً للخليجيين و23.97 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع العقار 9% مع نمو «الدار» 9.71%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 2.93%، وزاد قطاع الاستثمار 1.16% بعد صعود «العالمية القابضة» 0.17% و«الواحة كابيتال» 12.61% فيما انخفض «إشراق» 0.32%.

ونما قطاع الطاقة 0.76% مدفوعاً بمكاسب «طاقة» 0.69% و«دانة غاز» 3.22% فيما انخفض «أدنوك للتوزيع» 0.26%، بينما تراجع قطاع البنوك 0.63% بعد هبوط «أبوظبي الأول» 0.93% و«أبوظبي الإسلامي» 1.6%. فيما نزل قطاع الاتصالات 0.3% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وهيمن «الدار» على النشاط مستقطباً 752.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 598.12 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 391.5 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة للدواجن» أكبر ارتفاع بنسبة 24.7%، تلاه «بالمز الرياضية» 12.79%، ثم «الواحة كابيتال» 12.61%، فيما كان «الخليج للمشاريع الطبية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 17.92%، تلاه «الوطنية للتكافل» 4.95%، ثم «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» 4.95%.

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 214.17 مليون درهم، منها 8.7 ملايين للخليجيين و205.46 ملايين للأجانب، فيما عمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار 214.17 مليون درهم، منها 14.58 مليوناً للعرب و199.6 مليوناً للمواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات إذ اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 30.3 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 41.9 مليون درهم محصلة بيع، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 41.9 مليون درهم، ونحو التسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار 30.3 مليون درهم.

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