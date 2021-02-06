إقبال لافت على المراكز التجارية رغم انتهاء مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

تواصلت حالة الزخم في الأسواق والمراكز التجارية في دبي أمس، حيث تدفق آلاف الزوّار من المقيمين والزائرين على مراكز التسوق لاقتناص أفضل الفرص والعروض، حيث جددت العديد من المحلات والشركات التجارية عروضها الترويجية للاستفادة من نشاط حركة الأسواق رغم انتهاء عروض مهرجان دبي للتسوق.

وساعد تحسن الطقس على قيام العديد من الأسر والأفراد بزيارة المراكز التجارية المتعددة في دبي لقضاء أفضل الأوقات وسط التزام تام بالتباعد الجسدي والضوابط والاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات وسط حالة من الثقة في إجراءات الصحة والسلامة لاسيما مع تواصل حملات تلقيح المواطنين والمقيمين في الدولة باللقاحات ضد فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وقدمت العديد من المحلات التجارية العديد من العروض على باقات متنوعة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية والأدوات المنزلية.

وتسابقت المحلات والأسواق التجارية في عرض سلسلة من البضائع والمنتجات المميزة ذات الجودة لتلبية احتياجات العملاء وأذواق المتسوقين خصوصاً في الملابس والأحذية والهدايا والأدوات المنزلية والحقائب والمفروشات والملابس والأحذية الرياضية، كما قدمت المحلات تخفيضات سعرية على الملابس الشتوية استعداداً لبدء عرض الخطوط الجديدة للموضة لصيف 2021.

وشهدت أسواق الذهب نشاطاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية بعد وصول المعدن الأصفر لأدنى سعر في شهرين وتحرك سعر الأونصة (الأوقية) لنحو 1800 دولار فيما كان المعدن الثمين قد وصل بدعم تعزيز مكانته كملاذ آمن خلال الجائحة ليسجل نحو 2000 دولار للأوقية.

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