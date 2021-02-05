3000 شركة و87 دولة في «جلفود» 21 الجاري في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

ينطلق معرض الخليج للأغذية – جلفود في دورته الـ 26 في مركز دبي التجاري العالمي من 21 لغاية 24 فبرايرالجاري من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً، ويتم تنظيم الحدث في ظل تطبيق منظومة متكاملة من الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة الجميع من العارضين والزوار خلال فعاليات المعرض.

ويشارك في الحدث الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي 87 دولة و 3000 شركة، ويتوقع أن يستقطب 5000 زائر يومياً.

ويعتبر جلفود أكبر حدث من نوعه في المنطقة والمعرض الأبرز والأكثر أهمية لصناعة الأغذية، نقطة التقاء مثالية للمصنعين والموزعين والموردين من أنحاء العالم ممثلين عن جميع القطاعات الرئيسية بمجال تجارة المواد والضيافة.

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