25 ملياراً أرباح 17 شركة إماراتية مدرجة في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ صافي الأرباح المجمعة لـ 17 شركة إماراتية مدرجة في الأسواق المالية نحو 25 مليار درهم خلال عام 2020، وفقاً للبيانات التي أعلنت عنها من خلال سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتعكس القيمة الكبيرة للأرباح، التي حققتها الشركات مؤشرات إيجابية عن أداء الشركات الإماراتية بشكل عام، ومحافظتها على تحقيق الربحية، وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم نتيجة جائحة «كورونا».

وحققت 7 بنوك مدرجة في الأسواق المالية أرباحاً بنحو 21.27 مليار درهم خلال 2020 علماً بأن 11 بنكاً وطنياً لم تفصح بعد عن بياناتها المالية حتى اليوم.

واستناداً إلى هذه المعطيات فإن أرباح البنوك الـ 7، التي أعلنت عن بياناتها المالية شكلت نحو 85% من إجمالي الأرباح التي حققتها جميع الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية مع نهاية تعاملات، أمس.

وأعلنت مجالس إدارات 4 بنوك مدرجة في الأسواق المالية عن توصيتها بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 12.73 مليار درهم عن أرباح العام 2020، الأمر الذي يعكس حرصها على سياسة ثابتة في توزيع العوائد على مساهميها.

وأظهرت البيانات الرسمية أن صافي الأرباح المجمعة لـ 10 شركات مدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية نحو 18 مليار درهم، خلال 2020، منها أرباح بقيمة 14.8 مليار درهم سُجلت لصالح 5 بنوك.

وعلى الجانب الآخر فقد بلغ صافي أرباح 7 شركات مدرجة في سوق دبي 7 مليارات درهم، منها 6.48 مليارات سجلت لصالح بنكين.

تجدر الإشارة إلى أن 56 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لم تفصح عن بياناتها المالية حتى أمس مقارنة بـ 57 شركة في سوق أبوظبي للأوراق.

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