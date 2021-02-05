«أرامكس» تبرم اتفاقية للتخارج من حصصها في «إنفوفورت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «أرامكس» لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، أمس، توقيعها اتفاقية نهائية، وملزمة مع شركة تابعة لشركة «آيرون ماوتن» لخدمات إدارة المعلومات، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، للاستحواذ على كامل حصص «أرامكس» في شركة القلعة للمعلومات «إنفوفورت»، المزود لخدمات إدارة السجلات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وستسهم صفقة التخارج هذه في تعزيز الميزانية العمومية لـ«أرامكس»، وتتماشى مع استراتيجيتها طويلة الأجل الرامية إلى مواصلة تركيز عملياتها على الخدمات والحلول اللوجستية الأساسية. وتخضع الصفقة إلى تحقيق عدد من الشروط المتفق عليها بين الطرفين، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية ذات الصلة، وستقوم الشركة بالإفصاح الكامل عن التفاصيل عند إتمام الصفقة والمتوقع خلال الربع الثالث 2021.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكس»: بيع «إنفوفورت» سيسمح للمجموعة بالتركيز بشكل كامل على تنمية أعمالها اللوجستية الأساسية على مستوى العالم، ويسعدنا اعتراف شركة «آيرون ماونت» بقوة ومكانة «إنفوفورت» كونها شركة رائدة في السوق على مستوى المنطقة، فضلاً عن إمكاناتها المستقبلية، ونحن على ثقة بأنه تحت إشراف فريق عمل «آيرون ماونتن»، ستواصل «إنفوفورت» مسيرة نموها وريادتها وقيادتها لهذا القطاع في المنطقة.

وقال إرنست كلوتير، نائب الرئيس التنفيذي، والمدير العام لخدمات إدارة السجلات والمعلومات العالمية في شركة «آيرون ماونتن»: تعتبر مجالات عمل «إنفوفورت» وخبراتها امتداداً طبيعياً لمجموعة الحلول التي نقدمها، وتكمّل جهودنا الرامية إلى تسهيل عملية التحول، التي ينفذّها عملاؤنا والتزامنا بتزويدهم بحلول مبتكرة لمختلف التحديات التي تواجه أعمالهم. وعلاوة على ذلك، تسمح لنا هذه الصفقة ببناء منصة أعمال رائدة في منطقة الشرق الأوسط، بما يمكننا من تقديم مجموعة المنتجات، والحلول المتكاملة الخاصة بنا لقاعدة عملائنا المشتركة والعملاء المستقبليين، بما في ذلك المنتجات التقليدية، وغيرها من الحلول الرقمية الأحدث.

وتأسست «إنفوفورت»، التي تتخذ من دبي مقراً لها في عام 1997، وهي أكبر مزود لحلول إدارة المعلومات والسجلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ومع قاعدة عملاء تمتد عبر العديد من الصناعات في 13 دولة، تعد «إنفوفورت» متجراً شاملاً، لتقديم خدمات الدعم والاستشارات التقنية الإضافية، ومن خلال تخصصها بتوفير خدمات تخزين المستندات وإتلافها، ورقمنة البيانات الورقية، وإدارة النسخ الاحتياطي للسجلات، وغيرها من الخدمات المبتكرة.

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