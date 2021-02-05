جني الأرباح يهبط بأسواق الأسهم

المصدر: دبي – عمرو عادل

أغلقت الأسهم المحلية في ختام تداولات آخر الأسبوع، على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، بضغط من عمليات جني أرباح مستحقة، استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها في الفترة الماضية.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.53% دون مستوى 2700 نقطة إلى 2670.8 نقطة، بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والخدمات المالية، فيما انخفض سوق أبوظبي 0.19%، إلى 5664.1 نقطة، مدفوعاً بهبوط أسهم البنوك والطاقة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 753.3 مليون درهم، منها 264.3 مليوناً في دبي، و489 مليوناً بأبوظبي. وجرى تداول 278.1 مليون سهم، موزعة بواقع 167.3 مليوناً في دبي، و110.8 ملايين في أبوظبي، من خلال 5649 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 2.4%، مع هبوط «إعمار العقارية» 2.5%، و«إعمار للتطوير» 4.3% و«إعمار مولز» 2.2%، و«الاتحاد العقارية» 1.8%، و«داماك» 1.47%، و«ديار» 0.7%.

وانخفض قطاع البنوك 0.7 %، مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.85%، و«دبي الإسلامي» 0.6%.

وتراجع قطاع الاستثمار 4.15%، بضغط نزول «دبي للاستثمار» 4.8%، و«سوق دبي المالي» 2.5%، و«شعاع كابيتال» 1.4%.

وهبط قطاع النقل 1.7% بعد تراجع «العربية للطيران» بنسبة 4.7% و«الخليج للملاحة» 2.1%، فيما ارتفع «أرامكس» بنسبة 0.45% بدعم من توقيع الشركة اتفاقية نهائية للتخارج عن كامل حصصها في «إنفوفورت» لصالح شركة «آيرون ماونتن» الأمريكية.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط، مستقطباً 47.8 مليون درهم، تلاه «دبي للاستثمار» 45.7 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 45.2 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع، بنسبة 14.97%، فيما كان «دبي للاستثمار»، الأكثر انخفاضاً.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بهبوط قطاع البنوك 0.4 %، مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.27 %، و«أبوظبي الإسلامي» 2%، و«أبوظبي التجاري» 1.65%

ونزل قطاع الطاقة 0.45%، مدفوعاً بهبوط سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 0.52%، و«دانة غاز» 0.56%.

في المقابل زاد قطاع العقار 0.58 %، مع ارتفاع «الدار» 0.79 %، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 3.25%، وارتفع قطاع الاتصالات 0.1 %، مدفوعاً بارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بقيمة 143 مليون درهم، ثم «الدار» 130.7 مليون درهم، يليه «العالمية القابضة» 81.2 مليون درهم، وحقق «مطاحن رأس الخيمة»، أكبر ارتفاع، بنسبة 15%، فيما كان «وطنية للتكافل»، الأكثر انخفاضاً 4.9%.

إفصاحات

- حدد بنك أبوظبي الأول، 28 فبراير المقبل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح بنسبة 74% من رأس المال، وتعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً من العضو المستقيل.

- تعقد شركة دريك آند سكل إنترناشيونال اجتماعاً لمجلس إدارتها يوم الاثنين المقبل لمراجعة النتائج المالية المبدئية غير المدققة للعام المالي 2020، ومتابعة آخر تطورات عملية إعادة الهيكلة ودعوة الدائنين.

- قامت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بشراء 216688 سهم من أسهمها بتاريخ 3 فبراير، وبلغ سعر الشراء 0.55 درهم للسهم في كل صفقة، وتمت عملية الشراء من خلال وسيطها «الرمز كابيتال».

- تعقد شركة دبي للتأمين اجتماع الجمعية العمومية يوم 28 فبراير المقبل، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، ومقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 35%، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

- يناقش مجلس إدارة شركة العربية للطيران في اجتماعه يوم الأربعاء القادم؛ البيانات المالية الختامية للسنة المنهية في 31 ديسمبر 2020.

- سجلت شركة أورينت للتأمين أرباحاً صافية بلغت 430.42 مليون درهم خلال عام 2020، مقابل 425.1 مليون درهم في 2019، بزيادة 1.2%.

- حددت شركة المزايا القابضة يوم 22 فبراير المقبل موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية، لمناقشة البيانات المالية لعام 2020، وإطفاء كامل الخسائر المتراكمة عن طريق تخفيض جزء من الاحتياطي الإجباري.

- أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار عن فتح باب الترشح لعضو شاغر بمجلس الإدارة خلال الفترة من 7 إلى 21 من شهر فبراير الجاري.

- أعلنت شركة أرابتك القابضة عن استقالة وائل فرسخ من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

- حددت شركة الفردوس القابضة الخميس القادم لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لاعتماد البيانات المالية الأولية للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

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