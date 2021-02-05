المصدر: دبي ـ البيان

أعلن «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، إطلاق «شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» في خطوة طموحة تعزز مشاركة المرأة وريادتها في ميادين الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع إطلاقها بأسلوب افتراضي، تهدف الشبكة إلى تعزيز تفاعل النساء اللاتي يعملن في مجال الاستدامة ومدهن بكل سبل الدعم الممكنة، بما يمهد الطريق لدفع عجلة الإدماج والتنوع وريادة النساء. وستنظم الشبكة فعاليات التواصل والاجتماعات خلال العام الأول، في حين تعتزم توسيع نطاق نشاطاتها عبر إطلاق برامج الإرشاد والمسابقات الموجهة لصقل مهارات النساء.

وقال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: نحرص في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء على تأسيس منصة قوية للجميع لدعم الحكومات وكافة الأطراف المعنية في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق أهدافهم طويلة الأمد المنوطة بقضايا الاستدامة. لذلك جاءت شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء لتقدم فرصة قيّمة لجميع النساء لصقل مهاراتهن، والتواصل مع الشخصيات القيادية العليا في مختلف المؤسسات واكتساب المعارف والخبرات في مجالات الاستدامة والأبنية الخضراء في المنطقة. وستستفيد «شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» من نقاط القوة التي يتمتع بها مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بما يشمل شبكته المتنوعة لدعم وتشجيع النساء في مجال الأبنية الخضراء. وستحتفي هذه المنصة بإنجازات النساء في البيئات العمرانية على مختلف المستويات بما يشمل المناصب العليا في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الحكومية في الإمارات. وستشارك المنصة قصص النجاح والدروس المستفادة على نطاق أوسع في المنطقة لإثراء المعارف في هذه المجالات.

وستتولى فرح ياسين، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء رئاسة الشبكة، وستقودها لجنة إشراف وتوجيه لدعم توجهاتها الشاملة علاوة على وضع الخطط المستقبلية. وتُتاح العضوية في الشبكة حصرياً لأعضاء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء من الأفراد والشركات.

وستنظم الشبكة عدداً من فعاليات مشاركة المعارف على أساس ربع سنوي، والتي سيتم عرضها على منصات التواصل التابعة لمجلس الإمارات للأبنية الخضراء. ويتعين على الأفراد المشاركة طوعياً والالتزام بأدنى حدود التفاعل مع الشبكة.

وتقدم المنصة أيضاً اثنتين من باقات الرعاية بمبلع 20 ألف درهم لمدة عام واحد و30 ألف درهم لعامين مع تكريم الراعي كجهة رائدة في «شبكة نساء مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، ومنحه منصباً في لجنة التوجيه والإرشاد في الشبكة، إلى جانب فرصة المشاركة في توجيه استراتيجيتها وتحقيق مخرجاتها عبر اللجنة ومجموعة من المزايا الأخرى.

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