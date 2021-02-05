«دناتا» أول مزوّد عالمي يفحص المواد الخطرة آلياً

المصدر: دبي - البيان

أصبحت «دناتا» أول مزود عالمي للخدمات الجوية يعتمد حل الفحص الآلي «دي جي أوتوتشيك» من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، لقبول شحنات المواد الخطرة. وسوف يساهم حل «إياتا» المبتكر في مساعدة دناتا على تعزيز السلامة وتحسين كفاءة مناولة هذه الشحنات في أكثر من 20 مطاراً حول العالم.

وقال ستيوارت أنغوس، نائب رئيس أول دائرة عمليات المطارات الدولية في «دناتا»: يسرنا أن نواصل الاستثمار في التقنيات الرقمية ونقدم لعملائنا هذا الحل المبتكر، الذي يعتمد النظام الرقمي لتحويل عمليات قبول شحنات المواد الخطرة وجعلها آلية، ما يمكننا من ضمان أعلى مستويات السلامة والامتثال والكفاءة طوال عملية المناولة. بالإضافة إلى ذلك، وسوف يساعدنا دي جي أوتوتشك على الوصول إلى البيانات القيمة وإدارتها بفعالية ما سوف يساهم في تحسين عملياتنا وتوفير أفضل الخدمات لعملائنا.

من جهته، قال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» محمد البكري: يعد قرار دناتا استخدام حل الفحص الآلي لشحنات المواد الخطرة من «إياتا» تطوراً مهماً للعملاء وصناعة الشحن معاً. ومن شأن ذلك أن يعزز التزام دناتا بأعلى مستويات السلامة والكفاءة، لا سيما فيما يتعلق بنقل شحنات المواد الخطرة. وسوف يستفيد عملاء الشركة من ميزة التوثيق الإلكتروني كما ستقترب الصناعة من اعتماد النظام الرقمي لسلسلة التوريد، وهو أمر ضروري لنموها على المدى الطويل.

ويسهّل الحل الرقمي «دي جي أوتوتشك» قبول شحنات المواد الخطرة، حيث يقوم بالتحقق من امتثال شركة الشحن لإﻋﻼن اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ اﻟﺨطرة بحسب جميع القواعد واللوائح الصادرة عن إياتا. وتحوّل تقنية التعرف الضوئي على الرموز إعلان البضائع الخطرة الورقي إلى بيانات رقمية. ويمكن أيضاً للشركة أن تتلقى الإعلان من شركة الشحن إلكترونياً. ويجري معالجة البيانات والتحقق منها تلقائياً باستخدام النسخة الرقمية من قواعد اﻟﺒﻀﺎﺌﻊ اﻟﺨطرة الصادر عن «إياتا». وسوف يسهل «دي جي أوتوتشك» لدناتا عملية قبول أو رفض الشحنات خلال مرحلة الاطلاع المادي، وذلك من خلال توفير تقرير تصويري للشحنة مع وضع العلامات والإشارات المطلوبة للنقل الجوي.

وتقدم «دناتا»، المزود العالمي للخدمات الجوية، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين لأكثر من 300 شركة طيران في 126 مطاراً في 19 دولة. وخلال السنة المالية 2019 - 2020، تعاملت فرق دناتا المتخصصة مع 681 ألف طائرة و2.9 مليون طن من البضائع وقامت بتحميل أكثر من 93 مليون وجبة على متن الطائرات.

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