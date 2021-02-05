«البحر الأحمر» أفضل مطور لعام 2020

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة «البحر الأحمر للتطوير» على جائزتين خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى لعام 2020، والذي أقيم أخيراً في دبي.

وعقب عملية تحكيم واسعة شملت أكثر من 140 مرشحاً، حصدت الشركة جائزة «أفضل مطور للعام» عن التقدم الذي حققته في مشروع البحر الأحمر والعمل الذي قامت به لإرساء معايير جديدة، ولا سيما في مجالي الاستدامة والتجديد البيئي ضمن منطقة المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: يسرنا أن نشهد مثل هذا الاهتمام الكبير بتكريم المشاريع المستدامة والمسؤولة، والذي بات توجهاً عالمياً متنامياً ولا سيما في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19). ونحن في شركة البحر الأحمر للتطوير نؤمن بشكل راسخ أن عمليات التطوير لا ينبغي أن تكون على حساب البيئة والموائل الطبيعية.

وحصلت شركة البحر الأحمر للتطوير كذلك على جائزة التميز للصحة والسلامة المهنية عن خطة الصحة والسلامة التي اتبعتها لمواجهة «كوفيد19»، وتقديراً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين لديها خلال الجائحة، سواءً في موقع التطوير المشروع أو مقر الشركة الرئيس.

كما حصلت شركة «دوبوكس» التابعة لمجموعة «أمانة للاستثمارات»، على جائزة «أفضل مشروع استدامة للعام» تقديراً لجهود الاستدامة التي بذلتها في تطوير مدينة الموظفين في مشروع البحر الأحمر. وكانت «البحر الأحمر للتطوير» قد أعلنت العام الماضي عن إنشاء أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم لتزويد كامل الموقع بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة يومياً، بما في ذلك الجزر.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في 2030 من 50 فندقاً يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما ستضم الوجهة مراسي فاخرة، وملاعب غولف، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

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