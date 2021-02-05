200 مشارك بورشة حول تضمين الدولار عملة تسوية بمنصة «بُنى»

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد صندوق النقد العربي أمس، ورشة عمل عن بعد، استقطبت أكثر من 200 مشارك، لتناول جوانب تضمين الدولار الأمريكي كونه عملة تسوية بمنصة «بُنى» للمدفوعات العربيّة التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة للصندوق.

واستقطبت الورشة أكثر من 200 مشارك من البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي الخدمات المالية من المنطقة والعالم، للاطلاع عن كثب على نشاط منصة «بُنى»، وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

وتحدث في الورشة أحد كبار ممثلي بنك «جي بي مورغان» الأمريكي العالمي إلى جانب طاقم إدارة منصة «بُنى»، عن النتائج المتأتية عن نجاح «بُنى» في تضمين الدولار الأمريكي كونه عملة تسوية في لائحة عُملات التسوية العربية والدولية المدرجة في هذه المنصة، وشكلت الورشة فرصة لاستعراض خطط منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، لتعزيز أطر ومستوى التعاون مع شبكتها المتنامية من البنوك المشاركة.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية): يتوافق اختيار بنك «جي بي مورغان» لتنفيذ أعمال تسوية المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر منصة «بُنى» للمدفوعات العربية، مع الأهداف المعلنة للمنصة لناحية حرصها على ممارسة نشاطها، وفق أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، كذلك يمثل هذا الإنجاز خطوة رئيسة، ضمن الجهود المستمرة لمنصة «بُنى» لاستمرار تقوية نموذجها التشغيلي، وتنويع خدماتها، وتأكيد صفتها الدولية، وبالتالي المساهمة بفعالية في تعزيز مستوى الأمان والكفاءة لقطاع المدفوعات المالية البينية العالمية.

وأضاف: نتيجة لاتفاق التعاون مع بنك «جي بي مورغان»، أصبح باستطاعة شبكتنا المتنامية من البنوك المشاركة بإرسال واستقبال المدفوعات البينية بالدولار الأمريكي، في الوقت الفعلي، وبطريقة مباشرة من البنك المرسل إلى البنك المستفيد، ويشكل هذا الأمر شهادة إضافية على عمق التزامنا بخطتنا أن نكون نظام مدفوعات متعدد العُملات قادراً على توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية. بدعم من كل الأطراف والجهات العاملة في القطاعين المالي والمصرفي، وفي مقدمتهم البنوك المركزية العربية وصندوق النقد العربي، فإننا نتقدم في تحقيق كل أهدافنا وسنستمر في العمل على توفير القيمة لشبكتنا من البنوك المشاركة، ومساعدتهم على تعزيز خدماتهم، من خلال حلولنا الحديثة والمبتكرة، والتزامنا العالي بكل جوانب الامتثال وقواعد الأمان.

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