«لولو» تطلق صفقات بخصومات كبيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت «لولو» عروض خصومات كبيرة على المنتجات بقيمة 10، و15 و20 درهماً في جميع متاجرها، وذلك حتى 13 فبراير. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بتشكيلات كبيرة من أصناف المنتجات، مثل السلع التموينية، المأكولات الطازجة، الأجهزة المنزلية، الألعاب، الإلكترونيات، الأزياء وغيرها الكثير. يأتي ذلك، في ظل زيادة الطلب على المستلزمات الغذائية الضرورية، عبر المتاجر الفعلية والمنصات الرقمية، بسبب جائحة «كوفيد 19».

وقال مجيب الرحمن مدير المشتريات في مجموعة لولو: نبذل قصارى جهدنا، للحرص على تواصل توريد المواد الغذائية، وكل المستلزمات المنزلية الضرورية لكل عملائنا في الإمارات، من مختلف الجنسيات. وباعتبار أن الناس أصبحوا مقتصدين أكثر في الإنفاق، يمكن لعملائنا الاستفادة من خصومات كبيرة على المستلزمات اليومية. وقمنا أيضاً بتوفير مزيد من العروض عبر منصاتنا الرقمية، مع زيادة أسطول مركبات التوصيل، بالإضافة إلى تشغيل مركز الوفاء اللوجستي للتجارة الإلكترونية، بطاقته القصوى، ومركز خدمات عملاء عالمي.

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