«ابيلا وشركاه» تطلق منصة إلكترونية

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة ابيلا وشركاه، المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في الإمارات لأكثر من 53 عامًا، عن منصتها الجديدة للتجارة الإلكترونية ابيلا وشركاه. لتكون منتجات ابيلا وشركاه الآن في متناول الجميع في منازلهم. ويشمل ذلك مجموعة واسعة من الوجبات الخفيفة والمقبلات محلية الصنع، والمقبلات العربية، والشوربات والصلصات، والفطائر الذواقة، وكرات اللحم وفطائر البرجر، والوجبات والحلويات المجمدة، وكل ذلك من إعداد فريق من الطهاة الماهرين والحائزين على جوائز عديدة. ويمكن إجراء الطلبات علىabelaonline.com، مع توصيل مجاني في اليوم التالي للطلبات التي تزيد عن 100 درهم في دبي. وستتوفر الطلبات إلى أبو ظبي قريبًا.

وتأسست شركة ابيلا وشركاه عام 1967 في الإمارات. ويقع المقر الرئيسي لشركة ابيلا وشركاه في دبي، وتتمتع بامتياز خدمة أكثر من 120 عميلًا محليًا ودوليًا لتقديم الطعام عبر مجموعة من الصناعات بما في ذلك على سبيل المثال (الضيافة والتعليم والبناء والرعاية الصحية والأدوية والطاقة والتصنيع وبناء السفن والبترول).

وتم إنشاء وحدة معالجة مركزية جديدة «أبيلا وشركاه لحلول الطهي» في عام 2019. ويوفر المرفق نظامًا ميكانيكيًا مركزيًا لخدمة الطعام بما في ذلك تقطيع اللحوم والخضروات حسب الطلب، ونظام إذابة الجليد بدون ماء، وحلول تغليف متنوعة بما في ذلك التعبئة والتغليف الجاهز للأكل وكذلك حلول المنتجات المتعددة بما في ذلك الصلصات والمرق والحساء والوصفات المخصصة ووضع العلامات الخاصة.

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