«هارديز» تطلق حملة «روح للآخر»

المصدر: دبي- البيان

قامت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية هارديز، مؤخراً، بإعادة إطلاق شاملة للعلامة، مع حملتها «روح للآخر»، في دول الخليج والأردن ومصر. وفي هذا الإطار، طرحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العملاقة، ستار أنجوس ثيك برجر الجديد، والمحضّر بقطعة 100 % لحم بقر أنجوس عالية الجودة. وتشمل أبرز التغييرات خبز البريوش الجديد عالي الجودة، وصلصات كريمية أكثر، وخضاراً طازجاً وبطاطا مقرمشة أكثر. علاوةً على ذلك، تزوّد مطاعم هارديز عملاءها بخدمة توصيل سريعة مريحة، من خلال العروض والحسومات الحصرية على التطبيق.

ولطالما اشتهرت علامة هارديز بتقديم لحم أنجوس عالي الجودة، والدجاج الطبيعي 100 %، وشايكس آيس كريم مسكوبة باليد، ومحضّرة من الآيس كريم الطبيعي 100 %، كما أنها تقدّم منذ تأسيسها، أي قبل حوالي 40 عاماً، وجبات برجر بلحم البقر المشوي، وسندويشات دجاج طبيعي في المنطقة. تفتخر هارديز بوجبات البرجر والسندويشات المتميّزة لديها، بما فيها سوبر ستار، مشروم آند سويس، بيج ديلوكس، تشيكن سانتا في، تشيكن فيليه والكيرلي فرايز المقرمشة. ووسّعت سلسلة المطاعم نطاق انتشارها في المنطقة، حيث أصبح لديها أكثر من 400 فرع. ومع حملة «روح للآخر»، شهدت هارديز تحوّلاً جذرياً، من حيث المنتجات، والتغليف، والزيّ، والخدمات القائمة على التكنولوجيا وسرعة الخدمة.

كما قامت العلامة بتعزيز تجربة العملاء الرقمية، حيث تضع في متناولهم أجود أطباق برجر لحم البقر، وسندويشات الدجاج، عبر تطبيقات محسّنة، وخدمة «درايف ثرو» مبتكرة. ومن بين أحدث التجارب التفاعلية المتوفرة عبر التكنولوجيا، هناك تطبيق SuperApp الجديد، وخدمة الدرايف ثرو عديمة التلامس، ولوحات القائمة الرقمية، والتوصيل السريع (في أقل من 30 دقيقة)، والمسح عديم التلامس وإرسال الطلب. ولمواكبة سلوك العملاء دائم التغيّر، افتتحت هارديز مطعماً جديداً ومتطوّراً، مع تجربتين عديمتَي التلامس، في خدمتَي الدرايف ثرو وتقديم الطعام إلى العملاء، فيما يلازمون سياراتهم، ناهيك عن صالة جلوس في الهواء الطلق، في نشاما تاون سكوير دبي.

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