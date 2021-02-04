«سي إي أو وورلد»: الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في استضافة مقار الشركات متعددة الجنسيات

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز السادس عالمياً على مؤشر أفضل البلدان لاستضافة مقار الشركات متعددة الجنسيات لعام 2021 والذي أصدرته «سي إي أو وورلد».

ويرصد مؤشر المجلة الأمريكية أفضل 78 دولة لاستضافة مقار الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات هذا العام، بعد أن منحت كل دولة رصيداً نهايته العظمى من 100 درجة، من وقائع نتائج استبيان أجرته المجلة خلال الفترة من الثاني وحتى الــ 30 من يناير الماضي، بالمشاركة مع «المعهد العالمي لسياسات الأعمال التجارية» الذي يضم 260,000 شخص من صانعي القرارات بالمؤسسات التجارية.

وحصلت الإمارات على 65.27 درجة في الرصيد الإجمالي. وتفوقت الإمارات على هولندا التي نالت المركز السابع وحصلت على 64,14 درجة، كما تفوقت أيضاً على كلِ من السويد، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، لكسمبورغ، الولايات المتحدة، النمسا، سنغافورة، النرويج، فنلندا، اليابان، إيطاليا، فرنسا، تايلاند، تايوان، إسبانيا، الهند، البرتغال، كوريا الجنوبية، بلجيكا والصين، والتي صُنّفَت في المراكز من الثامن إلى الــ 27 على التوالي.

وكانت صدارة المؤشر من نصيب الدنمارك، والتي حصلت على رصيد بلغ 71,78 درجة، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 68,04 نقطة، فيما حلت أستراليا ثالثة برصيد 67,16 درجة، وكان المركز الرابع من نصيب كندا، والتي حصلت على 66,39 درجة، والخامس من نصيب سويسرا التي حصلت على 66,06 درجة.

واستندت «سي إي أو وورلد» في تصنيفها للدول الــ 78 إلى المؤشر إلى 12 معياراً، من أهمها السياسات التجارية والضريبية التي تنتهجها كل دولة، نموها السياسي والاقتصادي، الإطار القانوني السائد لديها، مستوى انفتاحها الاقتصادي، وغيرها.

واستفادت المجلة من آراء سابقة لخبراء ذوي صلة ينتمون إلى منظمات عالمية مرموقة كالبنك الدولي، المنتدى الاقتصادي العالمي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب كيانات بحثية مثل وحدة «انتليجينس» للأبحاث الاقتصادية لدى مجلة «ايكونومست» البريطانية.

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