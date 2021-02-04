تعديل ساعات عمل المقاهي ومحلّات بيع الوجبات الخفيفة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مساء اليوم عن تعديل مواعيد عمل المقاهي ومحلّات بيع الوجبات الخفيفة (الكافيتريات) العاملة في الإمارة لتُغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم غد الجمعة الموافق الخامس من الشهر الحالي، والسماح للكافيتريات بتقديم خدمة توصيل الطلبات بعد الإغلاق.

وأهابت دائرة التنمية الاقتصادية بالمستثمرين من أصحاب تلك المنشآت لضرورة التحقق من تطبيق كافة الاشتراطات التي تم تعميمها سابقاً، إضافة إلى ضرورة التحقق من التزام مرتاديها والزوّار بالإجراءات الاحترازية، كما تنوه الدائرة إلى تكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية على المقاهي والكافيتريات للتأكد من التقيّد بالتعميم، وسيتم التعامل بحزم مع المخالفين بما يضمن المحافظة على سلامة أفراد المجتمع.

ويأتي القرار في إطار الحرص على سلامة المجتمع وللحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".

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