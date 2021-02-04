3.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 856 مبايعة بقيمة 1.61 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 195.34 مليون درهم و802 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.41 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ومبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، والثالثة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة أم هرير الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 113 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم، والثالثة مرسى دبي بتسجيلها 70 مبايعة بقيمة 138 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.41 مليار درهم منها 85 رهن أراض بقيمة 583.27 مليون درهم، و293 رهن فلل وشقق بقيمة 831.71 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم هرير الأولى بقيمة 280 مليون درهم، ورهن في منطقة جزيرة 2 بقيمة 192 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 98 هبة بقيمة 323.03 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 45 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 36 مليون درهم.

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